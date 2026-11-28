Після переходу з центрального опалення на електричне право на житлову субсидію зберігається, але ПФУ автоматично перерахує виплату. Щоб отримувати допомогу за підвищеними нормами споживання струму, треба подати нову заяву та декларацію про доходи.

Субсидія на електроопалення не призначається автоматично після переходу з центрального опалення на електричне. Право на житлову субсидію зберігається, однак розмір допомоги перерахують, а за підвищеними нормами споживання струму гроші виплатять лише після нового звернення до Пенсійного фонду.

Як тільки теплопостачальна компанія повідомить ПФУ про відключення житла від центрального опалення, субсидію перерахують автоматично. У виплату увійдуть лише ті комунальні послуги, якими родина реально користується далі.

Що змінюється після переходу на електроопалення

Після встановлення нового обладнання витрати на електроенергію зростають, але ПФУ не врахує їх сам по собі. Щоб отримувати допомогу на електроопалення, доведеться подати нову заяву та декларацію про доходи.

Перехід треба оформити офіційно. Для цього знадобляться:

дозвіл спеціальної комісії;

акт про відключення від центрального опалення;

проєкт та внесені "Обленерго" зміни в паспорт точки розподілу електроенергії.

Що буде, якщо електроопалення встановили самовільно

Якщо власник житла поставив електроопалення без дозволу, субсидію за підвищеними нормами споживання електроенергії йому не призначать. ПФУ спершу перевірить, чи все оформлено правильно, і лише після цього врахує додаткові обсяги струму, потрібні для обігріву помешкання.

Чи можна отримати субсидію на два види опалення

Така можливість є у мешканців багатоквартирних будинків. Навіть після відключення квартири від центрального опалення власнику можуть далі нараховувати плату за обігрів місць загального користування. У такому разі ПФУ може призначити субсидію одразу на два види опалення: електричне у квартирі та централізоване у місцях загального користування.

Куди звертатися для переоформлення субсидії

Нову заяву та декларацію можна подати:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

через уповноважених представників місцевої ради;

на порталі "Дія";

поштою.

Якщо виникли питання щодо оформлення допомоги, телефонуйте на гарячу лінію ПФУ за номером 0 800 503 753.

Розмір субсидії залежить від доходів: ПФУ враховує зарплати, пенсії, стипендії та інші надходження за розрахункові періоди. Що більше заробляє родина, то вищим буде обов'язковий платіж і меншою державна допомога.

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