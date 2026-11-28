После перехода с центрального отопления на электрическое право на жилищную субсидию сохраняется, но ПФУ автоматически пересчитает выплату. Чтобы получать помощь по повышенным нормам потребления электроэнергии, нужно подать новое заявление и декларацию о доходах.

Субсидия на электроотопление не назначается автоматически после перехода с центрального отопления на электрическое. Право на жилищную субсидию сохраняется, однако размер помощи пересчитают, а по повышенным нормам потребления электроэнергии деньги выплатят лишь после нового обращения в Пенсионный фонд.

Как только теплоснабжающая компания сообщит ПФУ об отключении жилья от центрального отопления, субсидию пересчитают автоматически. В выплату войдут только те коммунальные услуги, которыми семья реально продолжает пользоваться.

Что меняется после перехода на электроотопление

После установки нового оборудования расходы на электроэнергию растут, но ПФУ не учтет их сам по себе. Чтобы получать помощь на электроотопление, придется подать новое заявление и декларацию о доходах.

Переход нужно оформить официально. Для этого понадобятся:

разрешение специальной комиссии;

акт об отключении от центрального отопления;

проект и внесенные "Облэнерго" изменения в паспорт точки распределения электроэнергии.

Что будет, если электроотопление установили самовольно

Если владелец жилья поставил электроотопление без разрешения, субсидию по повышенным нормам потребления электроэнергии ему не назначат. ПФУ сначала проверит, все ли оформлено правильно, и только после этого учтет дополнительные объемы электроэнергии, необходимые для обогрева жилья.

Можно ли получить субсидию на два вида отопления

Такая возможность есть у жильцов многоквартирных домов. Даже после отключения квартиры от центрального отопления владельцу могут продолжать начислять плату за отопление мест общего пользования. В таком случае ПФУ может назначить субсидию сразу на два вида отопления: электрическое в квартире и централизованное в местах общего пользования.

Куда обращаться для переоформления субсидии

Новое заявление и декларацию можно подать:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦНАП;

через уполномоченных представителей местного совета;

на портале "Дія";

по почте.

Если возникли вопросы по оформлению помощи, звоните на горячую линию ПФУ по номеру 0 800 503 753.

Размер субсидии зависит от доходов: ПФУ учитывает зарплаты, пенсии, стипендии и другие поступления за расчетные периоды. Чем больше зарабатывает семья, тем выше будет обязательный платеж и меньше государственная помощь.

Ранее Politeka сообщала, до какого числа подать заявление на субсидию на отопление.

Также Politeka сообщала, кому ПФУ назначит субсидию на отопление.