Квартиру знищила війна, а право власності так і не оформили - держава все одно може виплатити компенсацію, якщо на руках є старий договір.

Компенсація за знищене житло - не завжди питання папірця про власність. Трапляється ситуація, коли люди жили у квартирі роками, сплатили за неї гроші, але свідоцтво про право власності так і не отримали. А потім будинок знищила війна. Виникає логічне питання: чи можна розраховувати на державну компенсацію, якщо офіційного підтвердження власності немає?

Юристи пояснюють, що сам по собі факт відсутності свідоцтва чи витягу з реєстру ще не закриває шлях до виплат. Є випадки, коли право власності можна довести іншим документом - старим договором. І суди такі докази часто приймають.

Чому люди залишаються без свідоцтва

Типова історія: людина уклала договір купівлі-продажу квартири, віддала гроші продавцю, вселилася, але зареєструвати право власності в держреєстрі так і не встигла або просто не знала, що це обов'язково. Особливо часто так буває з інвестиційними договорами на будівництво, договорами оренди з викупом чи коли угоду не довели до нотаріуса.

У мирний час відсутність запису в реєстрі - це головний біль, але здебільшого вирішуваний. Коли ж будинок зруйновано, питання стає гострим: без документа власність начебто і є, а на папері її немає.

Коли договір має силу

Комісія, яка розглядає заяву на компенсацію за програмою єВідновлення, орієнтується на реєстр речових прав. Якщо ви у ньому не значитеся як власник, заяву можуть відхилити. Але є вихід - довести, що право власності фактично набули, через суд або шляхом надання договору, за яким ви сплатили кошти і фактично отримали квартиру.

Тут працює принцип: право власності виникає не тільки з моменту державної реєстрації, а може випливати з самого договору. Особливо коли є акт приймання-передачі, розписка про отримання грошей продавцем, квитанції про оплату комунальних і факт фактичного проживання.

Що важливо зібрати

Сильний пакет документів зазвичай складається з кількох паперів. По-перше, сам договір - купівлі-продажу, інвестування у будівництво чи оренди з викупом. По-друге, розписка або банківські документи, що підтверджують повну оплату. По-третє, акт приймання-передачі житла, якщо такий складали.

Додатково важать свідчення сусідів, довідки про реєстрацію місця проживання, квитанції за комуналку, фотографії. Усе це разом показує комісії чи суду, що ви справді були власником хоч de facto, хоч de jure.

Як діяти, якщо свідоцтва немає

Перший крок - звернутися з заявою на компенсацію через застосунок «Дія» або до комісії при органі місцевої влади. До заяви додайте всі наявні документи, що підтверджують володіння квартирою, навіть якщо це не свідоцтво.

Другий крок - якщо комісія відмовила саме через відсутність запису в реєстрі, не опускайте рук. Можна звернутися до суду з позовом про визнання права власності на підставі договору. Судді в таких справах оцінюють сукупність доказів - і нерідко виносять рішення на користь фактичного власника.

Третій крок - після рішення суду внести право власності до реєстру і повторно подати заяву на компенсацію уже як повноправний власник.

Практика показує: наявність старого договору і документів про оплату дає людині реальний шанс отримати державну компенсацію за знищене житло, навіть якщо свідоцтво про право власності так і не було оформлене.

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