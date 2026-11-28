Олія, свинина, курятина, молочка, овочі та хліб - усе це до кінця року поступово дорожчатиме. Витрати на електроенергію й дизель розганяють собівартість, і аграрії кажуть: підстав для здешевлення немає.

Подорожчання продуктів в Україні взимку неминуче, і головний рушій тут - дорога електроенергія та дизельне пальне. Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, робота на генераторах робить виробництво, переробку та дистрибуцію значно дорожчими, ніж за централізованого постачання струму - подекуди в 5-6 разів.

Якщо на виробництві молочних продуктів немає світла 8 годин, додаткова генерація та дизпаливо додають до собівартості плюс 20% і навіть більше. Це й розганяє продовольчу інфляцію в цілому по країні, і стосується всіх груп товарів: хліба, м'яса, молочки.

Олія: різкого стрибка не буде

Попри зупинку великих олійноекстракційних заводів, на олію критичного зростання найближчим часом не очікується. В Україні заготовлено дуже багато сировини, а ціна на насіння соняшнику стабілізувалася на рівні 14 000 грн за тонну й уже не опускається.

До того ж розвинена мережа малих млинів, які тиснуть насіння й забезпечують постачання в межах району чи області, тримає пропозицію. Хіба що в кінці грудня-січні через свята попит зросте, але це дасть подорожчання в межах 5%, не більше.

Свинина і курятина: свята підштовхнуть ціни

По свинині ситуація кризова: закупівельна ціна живця просіла, а в магазинах це непомітно. Спалахи африканської чуми свиней (АЧС) у регіонах вибивають і домогосподарства, і промисловий сектор, тож пропозиція може трохи зменшитися. За прогнозом Марчука, на різдвяні свята ціни на свинину можуть піднятися приблизно на 7-10%.

Курятина додасть менше - умовно 10%, бо вона вже досить дорога для платоспроможності українців. Яловичина, що коштує понад 400 грн за кілограм, і далі зростатиме слабко: люди просто відмовлятимуться від її споживання на користь дешевшого імпорту.

Овочі: борщовий набір і тепличні

Борщовий набір довго тримався завдяки теплій осені, але тепер, з кінця листопада, йдуть заморозки, і витрати на тепло в овочесховищах зростають. Тому за найближчий місяць овочева група борщового набору може піднятися на 5-7%, і це триватиме до весни.

Тепличні овочі - окрема історія. Томати й огірки в холодну пору потребують багато світла і стабільного температурного режиму. Вони вже зросли в ціні до 20%, а протягом зими додадуть ще 10-15% - поступово, кожного місяця.

Чому важливо купувати українське

Марчук наголошує: в таких умовах український покупець має орієнтуватися на українське виробництво. По молочці країна стає нетто-імпортером, коли люди купують польські сири, а вони не якісніші за українські. Сектор зараз на межі виживання і потребує підтримки - зокрема фінансових дотацій.

ВАР уже звернулася до Європейської комісії з проханням про виділення 2 мільярдів євро - не на посівну, а щоб протримати землю під паром і частково компенсувати людям оренду. Без цього навесні й улітку можна очікувати масового банкрутства малого аграрного бізнесу.

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