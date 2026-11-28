У грудні 2026 року частина українських пенсіонерів продовжить отримувати вікові надбавки. Найбільші доплати передбачені літнім людям із повним стажем, які не працюють. Нараховує їх ПФУ автоматично.

Доплата до пенсії в грудні 2026 року нараховується окремим категоріям українців автоматично. Підвищені виплати отримають ті, кому держава гарантує мінімальний розмір пенсії залежно від віку, страхового стажу та факту працевлаштування.

Найбільші гарантовані виплати передбачені для літніх людей, які мають повний страховий стаж і водночас не працюють. Про це повідомляє Перший бізнесовий із посиланням на дані Пенсійного фонду. Для цієї категорії держава встановила підвищений мінімальний рівень пенсійного забезпечення, який автоматично враховується під час розрахунку виплати.

Окремий механізм підтримки діє для пенсіонерів, які досягли 70 років. Залежно від вікової групи вони мають право на щомісячні компенсаційні надбавки, що нараховуються як додаткова соціальна підтримка.

Найвищі вікові доплати отримують українці, яким виповнилося 80 років. Для них передбачені підвищені гарантії пенсійного забезпечення та окремий механізм державної підтримки, який діє разом із базовою пенсією.

Важливу роль відіграє і страховий стаж. Якщо людина не має необхідної кількості офіційно відпрацьованих років, розмір виплати визначається за спеціальними правилами пропорційно до наявного стажу, а не за підвищеним мінімумом.

Як перевірити нараховану доплату

У Пенсійному фонді наголошують, що більшість таких перерахунків відбувається автоматично. Окремо йти до відділень ПФУ або подавати заяви для отримання вікових надбавок не потрібно, якщо всі дані про вік і стаж уже є в системі.

Перевірити, яку саме надбавку нараховано, можна в електронному кабінеті на порталі ПФУ: там видно повний склад пенсії та дату чергового перерахунку.

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