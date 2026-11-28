В декабре 2026 года часть украинских пенсионеров продолжит получать возрастные надбавки. Самые большие доплаты предусмотрены пожилым людям с полным стажем, которые не работают. Начисляет их ПФУ автоматически.

Доплата к пенсии в декабре 2026 года начисляется отдельным категориям украинцев автоматически. Повышенные выплаты получат те, кому государство гарантирует минимальный размер пенсии в зависимости от возраста, страхового стажа и факта трудоустройства.

Самые большие гарантированные выплаты предусмотрены для пожилых людей, имеющих полный страховой стаж и при этом не работающих. Об этом сообщает Первый бизнесовый со ссылкой на данные Пенсионного фонда. Для этой категории государство установило повышенный минимальный уровень обеспечения, который учитывается при расчете выплаты.

Отдельный механизм поддержки действует для пенсионеров, достигших 70 лет. В зависимости от возрастной группы они имеют право на ежемесячные компенсационные надбавки, которые начисляются как дополнительная социальная поддержка.

Самые высокие возрастные доплаты получают украинцы, которым исполнилось 80 лет. Для них предусмотрены повышенные гарантии пенсионного обеспечения и отдельный механизм государственной поддержки, действующий вместе с базовой пенсией.

Важную роль играет и страховой стаж. Если у человека нет необходимого количества официально отработанных лет, размер выплаты определяется по специальным правилам пропорционально имеющемуся стажу, а не по повышенному минимуму.

Как проверить начисленную доплату

В Пенсионном фонде подчеркивают, что большинство таких перерасчетов происходит автоматически. Отдельно идти в отделения ПФУ или подавать заявления для получения возрастных надбавок не нужно, если все данные о возрасте и стаже уже есть в системе.

Проверить, какая именно надбавка начислена, можно в электронном кабинете на портале ПФУ: там виден полный состав пенсии и дата очередного перерасчета.

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