Собственник может официально закрепить машину за другим человеком, чтобы штрафы с камер автофиксации приходили тому, кто реально за рулем. Рассказываем, как оформить надлежащего пользователя и как отменить назначение.

Документы для водителей пополнились полезной процедурой назначения надлежащего пользователя авто. Официально закрепив машину за другим человеком, вы гарантируете, что штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автоматически, будут приходить именно тому, кто реально сидит за рулем.

Оформить назначение можно двумя способами: онлайн и офлайн, сообщает NewsAuto. Онлайн процедуру делают через Кабинет водителя или приложение «Дія». Обе стороны подписывают заявку, и уже через несколько минут в системе появляется электронное свидетельство о регистрации.

Офлайн оформление проводят в сервисном центре МВД. Этот вариант выручает, когда документы не отображаются в электронном виде или пользователем выступает юридическое лицо. Срок закрепления владелец и пользователь согласовывают между собой, однако он не может превышать срок действия водительского удостоверения.

Кто может стать надлежащим пользователем

Надлежащим пользователем может быть только лицо с действительным водительским удостоверением, которое соответствует международным стандартам, и с категорией прав, позволяющей управлять этим транспортным средством. На одно авто разрешено назначить только одного надлежащего пользователя.

Стоит знать: назначение не означает передачу имущественных прав на машину. Пользователь не становится владельцем и не может выехать на этом авто за границу без дополнительных формальностей.

Какие документы нужны

Для оформления через «Дію» или Кабинет водителя достаточно электронных данных о владельце, пользователе и транспортном средстве. При офлайн-оформлении в сервисном центре МВД понадобятся паспорта обеих сторон и документы на авто. Назначение фиксируется в Едином государственном реестре транспортных средств.

Как отменить назначение

Отменить назначение можно досрочно, если нужно прекратить пользование авто раньше согласованного срока. Это вправе сделать и владелец, и сам пользователь.

Если оформление делали через Кабинет водителя, отмену проводят там же. Также подойдут приложение «Дія» или сервисный центр МВД. Перед тем, как передать авто другому лицу, предыдущую запись надлежащего пользователя сначала нужно отменить, ведь на одну машину приходится только один пользователь.

Запись о надлежащем пользователе хранится в Едином государственном реестре транспортных средств, поэтому информация о том, кто фактически пользуется авто, остается прозрачной и доступной для проверки.