Міністр освіти Андрій Бутенко допустив перенесення канікул та перерозподіл уроків у школах, якщо ситуація з електро- і водопостачанням погіршиться. Водночас він сподівається, що до таких кроків не вдасться.

Зміни в школах в Україні можуть торкнутися графіка навчання цієї зими. Міністерство освіти підготувало алгоритми дій на випадок погіршення ситуації зі світлом і водою, і вони передбачають три умовні рівні загроз для організації навчального процесу.

Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів журналістам під час презентації дослідження, як повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У Міністерстві освіти розроблені певні алгоритми дій, ми зараз введемо їх відповідними розпорядчими документами, які передбачають три умовні рівні загроз для організації освітнього навчального процесу», - сказав Бутенко.

Міністр зазначив, що вже сьогодні у Києві та багатьох інших містах існують серйозні загрози через постійні ворожі атаки, перебої з електро- і водопостачанням. Тому кожна школа має розуміти свої можливості та наскільки їй вистачає генераторів.

Перерозподіл уроків без відключень

Перший крок, який МОН пропонує школам, - перерозподіл занять. Уроки, що не потребують великого енергоспоживання, наприклад трудове навчання, перенесуть на пізніший період. Роботу з комп'ютерами можуть відкласти, а розклад змінити.

«Відповідно, для цього потрібно перерозподілити уроки. Наприклад, уроки, що не потребують великого енергоспоживання, такі як трудове навчання, перенести на більш пізній період, а роботу з комп'ютерами відкласти, змінити розклад», - додав він.

Перенесення канікул як крайній захід

Серйозніші заходи можуть ухвалити, якщо протягом тривалого часу не буде електро- і водопостачання. Тоді міністерство готове вдатися до надзвичайних кроків.

«На жаль, тоді ми будемо змушені вдатися до надзвичайних заходів. Я дуже сподіваюся, що нам не доведеться цього робити - переносити канікули для того, щоб змістити навчальний процес», - заявив міністр.

Він також підкреслив, що заради збереження якості освіти та подолання освітніх втрат іноді варто зробити паузу і перенести навчальний процес на період, коли ті чи інші труднощі буде подолано.

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