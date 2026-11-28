Пільговик може здавати квартиру в оренду, але додатковий дохід іноді впливає на право на знижку за комуналку. У ПФУ пояснили, коли знижку можуть скасувати та що робити далі.

Пільги на комуналку в Україні не забороняють здавати власне житло в оренду. Але Пенсійний фонд попереджає: в деяких випадках додатковий дохід може вплинути на право отримувати державну знижку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ, для окремих категорій громадян пільги призначають з урахуванням доходів сім'ї.

У 2026 році середньомісячний сукупний дохід на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4660 гривень. Тому якщо пільговик отримує гроші за оренду квартири, цей дохід може вплинути на розрахунок.

Якщо після його врахування встановлений поріг буде перевищено, людина може втратити право на пільгу.

Кому здача квартири не загрожує

Для категорій, яким знижку на комунальні послуги надають незалежно від доходів, сама здача квартири в оренду не є автоматичною підставою для її скасування.

ПФУ окремо не називає орендну плату серед перелічених видів доходів, які враховуються під час розрахунку пільги. Тому стверджувати, що будь-який дохід від оренди автоматично позбавляє знижки, некоректно.

Що робити, якщо пільгу скасували

Якщо через додаткові доходи людина більше не відповідає умовам отримання пільги, вона може звернутися до Пенсійного фонду для оформлення житлової субсидії.

Пільга і субсидія - це різні види підтримки, з окремими умовами і переліком документів. Оформити субсидію можна онлайн через портал електронних послуг ПФУ або особисто у сервісному центрі.

Підстави для перевірки права на пільгу залежать насамперед від категорії отримувача та місця фактичного проживання.

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