Министр образования Андрей Бутенко допустил перенос каникул и перераспределение уроков в школах, если ситуация с электро- и водоснабжением ухудшится. Вместе с тем он рассчитывает, что до таких шагов не дойдет.

Изменения в школах в Украине могут коснуться графика обучения этой зимой. Министерство образования подготовило алгоритмы действий на случай ухудшения ситуации со светом и водой, и они предусматривают три условных уровня угроз для организации учебного процесса.

Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал журналистам во время презентации исследования, сообщает «Интерфакс-Украина».

«В Министерстве образования разработаны определенные алгоритмы действий, мы сейчас введем их соответствующими распорядительными документами, которые предусматривают три условных уровня угроз для организации образовательного учебного процесса», - сказал Бутенко.

Министр отметил, что уже сегодня в Киеве и во многих других городах существуют серьезные угрозы из-за постоянных вражеских атак, перебоев с электро- и водоснабжением. Поэтому каждая школа должна понимать свои возможности и насколько ей хватает генераторов.

Перераспределение уроков без отключений

Первый шаг, который МОН предлагает школам, - перераспределение занятий. Уроки, не требующие большого энергопотребления, например трудовое обучение, перенесут на более поздний период. Работу с компьютерами могут отложить, а расписание изменить.

«Соответственно, для этого нужно перераспределить уроки. Например, уроки, не требующие большого энергопотребления, такие как трудовое обучение, перенести на более поздний период, а работу с компьютерами отложить, изменить расписание», - добавил он.

Перенос каникул как крайняя мера

Более строгие меры могут принять, если в течение длительного времени не будет электро- и водоснабжения. Тогда министерство готово прибегнуть к чрезвычайным шагам.

«К сожалению, тогда мы будем вынуждены прибегнуть к чрезвычайным мерам. Я очень надеюсь, что нам не придется этого делать - переносить каникулы для того, чтобы сместить учебный процесс», - заявил министр.

Он также подчеркнул, что ради сохранения качества образования и преодоления образовательных потерь иногда стоит сделать паузу и перенести учебный процесс на период, когда те или иные трудности будут преодолены.

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