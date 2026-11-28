После 20 декабря срок действия бронирования сотрудников подходит к концу, и статус в Резерв+ может измениться. Юристы советуют уже сейчас проверить, правильно ли отображается отсрочка, чтобы не остаться без защиты от мобилизации.

Резерв+ нужно проверять регулярно, особенно сейчас, когда приближается 20 декабря - именно на эту дату приходится завершение очередного периода бронирования сотрудников, и после нее статус в приложении может измениться.

Бронирование военнообязанных сотрудников, оформленное через работодателя, имеет срок действия. Если компания не подтвердит свой критический статус или не подаст документы вовремя, отсрочка сотрудника может «слететь», то есть аннулироваться.

Что именно нужно проверить в Резерв+

Главное, на что советуют обратить внимание, - это строка статуса. У забронированного сотрудника в приложении должна отображаться отметка об отсрочке из-за бронирования, а не просто «военнообязанный» или «призывник».

Если статус не отображается или показывает ошибку, хотя на работе говорят, что вас забронировали, - это первый сигнал, что с документами что-то не так. В таком случае бронирование формально может уже не действовать, даже если человек об этом не знает.

Кто рискует потерять отсрочку

Больше всего рискуют сотрудники компаний, чей статус критичности пересматривается. Если предприятие не прошло повторную проверку или не обновило данные, бронирование всех его сотрудников может быть отменено сразу после 20 декабря.

Отдельно стоит быть внимательными тем, кто менял место работы, обновлял военно-учетные данные или имел расхождения в реестрах. Из-за расхождения данных система может не «увидеть» действующее бронирование.

Что делать, если статус в Резерв+ неправильный

Первый шаг - обратиться к своему работодателю и уточнить, подал ли он документы на бронирование и подтвержден ли статус критичности. Именно работодатель является инициатором бронирования, и без его действий отсрочка не появится.

Второй шаг - обновить собственные военно-учетные данные в Резерв+ или в ТЦК, если они устарели. Расхождения в данных часто мешают системе корректно отображать отсрочку.

Третий шаг - обратиться в ТЦК по месту учета, если бронирование оформлено, но в приложении его не видно. В ТЦК могут подтвердить, действует ли отсрочка на самом деле.

Политика проверки бронирования ужесточается, и ближайшие недели до 20 декабря - лучшее время, чтобы убедиться, что ваш статус защищает вас от мобилизации.

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