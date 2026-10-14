Кабінет міністрів оновив план реалізації Нової української школи на 2026–2029 роки. Головні акценти — профільна старша школа, нові правила оцінювання результатів навчання та підготовка 15 тисяч кар'єрних радників.

Першокласників в Україні поменшало майже вдвічі порівняно з довоєнним часом, однак шкільна реформа не зупиняється. Кабінет міністрів оновив план реалізації «Нової української школи» (НУШ) на 2026–2029 роки, щоб синхронізувати вже розпочаті зміни та окреслити наступні етапи. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

У відомстві наголосили: йдеться не про «перезапуск» НУШ, а про оновлення дорожньої карти вже чинної реформи. Перший план затвердили ще 2017 року, більшість заходів першого і другого етапів уже виконали, але документ створювали без урахування умов повномасштабної війни.

Профільна старша школа

Один із головних акцентів — повноцінне запровадження профільної середньої освіти. План синхронізує розробку програм і підручників для 10–12 класів, підготовку педагогів, формування мережі закладів профільної середньої освіти та розвиток кар'єрного консультування.

Підручники для профільної школи готуватимуть поетапно: для 10 класу — у 2027 році, для 11 класу — у 2028-му, для 12 класу — у 2029-му. Оновлена дорожня карта також передбачає перехід до дворічного циклу створення підручників.

Кар'єрні радники та нові правила оцінювання

Разом із реформою розвиватимуть систему, яка допомагає підліткам свідомо обирати освітню та професійну траєкторію. Зокрема, план запроваджує професію кар'єрного освітнього радника та підготовку щонайменше 15 тисяч таких фахівців — і для базової, і для старшої школи.

Оновлять і правила оцінювання. Документ передбачає створення системи та єдиних критеріїв оцінювання результатів навчання, а також підготовку до поетапного повернення державної підсумкової атестації (ДПА) — щойно це дозволить безпекова ситуація.

Окремо вдосконалять професійний розвиток учителів — через супервізію, педагогічну інтернатуру та цифрові інструменти. Щоб зменшити бюрократичне навантаження на школи, до 2029 року розвиватимуть аналітичні інструменти на базі автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ).

Оновлена дорожня карта також посилює моніторинг якості освіти та участь України в міжнародних дослідженнях PISA і TALIS. Ці дані мають показувати, наскільки стійкою та ефективною є система освіти в умовах війни.

Ключові дати реформи

1 вересня 2025 року — стартувало пілотування старшої профільної школи: 30 ліцеїв із 19 областей тестували модель вибору учнями профілів і предметів.

1 вересня 2026 року — розпочався другий етап пілотування, до якого долучилися 150 навчальних закладів.

1 вересня 2027 року — десятикласники почнуть навчання у профільній школі.

Весна-літо 2030 року — очікуються перші випуски з 12 класу.

Що це означає для учнів і батьків

Найближчим часом для більшості родин нічого не зміниться — нині триває пілотування у 150 ліцеях. Масова профільна школа стартує з вересня 2027 року, коли учні 10 класів почнуть навчання за новою системою. До цього моменту громади мають сформувати мережі академічних ліцеїв: за даними МОН, майже 90% громад уже це зробили або перебувають на фінальній стадії.

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