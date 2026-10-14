Первоклассников в Украине стало почти вдвое меньше по сравнению с довоенным временем, однако школьная реформа не останавливается. Кабинет министров обновил план реализации «Новой украинской школы» (НУШ) на 2026–2029 годы, чтобы синхронизировать уже начатые изменения и обозначить следующие этапы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В ведомстве подчеркнули: речь идет не о «перезапуске» НУШ, а об обновлении дорожной карты уже действующей реформы. Первый план утвердили еще в 2017 году, большинство мероприятий первого и второго этапов уже выполнены, но документ создавали без учета условий полномасштабной войны.

Профильная старшая школа

Один из главных акцентов — полноценное внедрение профильного среднего образования. План синхронизирует разработку программ и учебников для 10–12 классов, подготовку педагогов, формирование сети учреждений профильного среднего образования и развитие карьерного консультирования.

Учебники для профильной школы будут готовить поэтапно: для 10 класса — в 2027 году, для 11 класса — в 2028-м, для 12 класса — в 2029-м. Обновленная дорожная карта также предусматривает переход к двухлетнему циклу создания учебников.

Карьерные советники и новые правила оценивания

Вместе с реформой будут развивать систему, которая помогает подросткам осознанно выбирать образовательную и профессиональную траекторию. В частности, план вводит профессию карьерного образовательного советника и подготовку не менее 15 тысяч таких специалистов — и для базовой, и для старшей школы.

Обновят и правила оценивания. Документ предусматривает создание системы и единых критериев оценивания результатов обучения, а также подготовку к поэтапному возвращению государственной итоговой аттестации (ГИА) — как только это позволит ситуация с безопасностью.

Отдельно усовершенствуют профессиональное развитие учителей — через супервизию, педагогическую интернатуру и цифровые инструменты. Чтобы снизить бюрократическую нагрузку на школы, до 2029 года будут развивать аналитические инструменты на базе автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ).

Обновленная дорожная карта также усиливает мониторинг качества образования и участие Украины в международных исследованиях PISA и TALIS. Эти данные должны показывать, насколько устойчивой и эффективной является система образования в условиях войны.

Ключевые даты реформы

1 сентября 2025 года — стартовало пилотирование старшей профильной школы: 30 лицеев из 19 областей тестировали модель выбора учениками профилей и предметов.

1 сентября 2026 года — начался второй этап пилотирования, к которому присоединились 150 учебных заведений.

1 сентября 2027 года — десятиклассники начнут обучение в профильной школе.

Весна-лето 2030 года — ожидаются первые выпуски из 12 класса.

Что это значит для учеников и родителей

В ближайшее время для большинства семей ничего не изменится — сейчас идет пилотирование в 150 лицеях. Массовая профильная школа стартует с сентября 2027 года, когда ученики 10 классов начнут обучение по новой системе. К этому моменту общины должны сформировать сети академических лицеев: по данным МОН, почти 90% общин уже сделали это или находятся на финальной стадии.

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