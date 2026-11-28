Благотворительный фонд «Право на защиту» открыл регистрацию на программу HOME - полгода будет компенсировать переселенцам аренду жилья и часть коммуналки. Помощь действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Киевской областях и Киеве.

Аренда жилья для ВПЛ теперь поддерживается ещё одной программой. Благотворительный фонд «Право на защиту» открыл регистрацию на проект HOME: участникам полгода будут компенсировать аренду жилья и часть коммунальных расходов.

Действовать программа будет в четырёх областях и Киеве - в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Киевской областях, а также в столице. Реализует её фонд «Право на защиту» в рамках Национального консорциума PULSE при поддержке правительства Германии.

Помощь рассчитана не на всех жителей этих регионов. Для участия нужно подтвердить обстоятельства вынужденного переселения и потребность в улучшении жилищных условий.

Кто может подать заявку

Претендовать на компенсацию могут домохозяйства трёх категорий. Первая - внутренне перемещённые лица. Вторая - люди, которых эвакуировали из опасных районов и которые переехали не более полугода назад.

Третья - украинцы, которые вернулись из-за границы не позднее года назад и не имеют собственного жилья или не могут в нём жить. Например, если квартира или дом находятся на временно оккупированной территории, в зоне активных боевых действий, повреждены или разрушены.

Кроме принадлежности к одной из этих категорий, семья должна соответствовать хотя бы одному дополнительному условию. В частности, проживать в месте временного размещения, в частном жилье с неудовлетворительными условиями или в помещении, где есть подтверждённый риск выселения. Такой риск может быть связан с резким повышением арендной платы, потерей возможности платить за жильё или решением владельца продать либо использовать квартиру иначе.

Кому могут отказать

В программе действуют два существенных ограничения. Во-первых, ни один член домохозяйства не должен был получать благотворительную денежную помощь именно на аренду жилья по аналогичным программам с 2022 года - даже если тот проект уже завершился.

Во-вторых, семья должна иметь реалистичный план, который позволит ей самостоятельно оплачивать аренду после завершения шестимесячной поддержки. Это может быть трудоустройство, дополнительный доход, собственное дело или повышение квалификации.

Придётся ли сначала платить из своего кармана

Семьям, которым нужно переехать в другое жильё, придётся самостоятельно найти квартиру или дом и оплатить первые два месяца аренды. Эти расходы затем компенсируют в рамках программы.

Единой фиксированной суммы, которую гарантированно получит каждый участник, фонд не называет - размер компенсации определяют по условиям проекта. Деньги перечисляют в гривнах на личный банковский счёт представителя домохозяйства, определённого при регистрации.

Как подать заявку

Для участия нужно заполнить официальную анкету фонда «Право на защиту». Если домохозяйство соответствует условиям, его представителю позвонят и пригласят на личное собеседование.

На встречу нужно принести оригиналы документов, подтверждающих обстоятельства семьи. После собеседования организаторы решают, включать ли семью в программу. Уточнить условия можно по бесплатному номеру фонда 0 800 750 104.

Важно помнить, что это благотворительная инициатива, а не общегосударственная выплата всем переселенцам. Государственная помощь на проживание ВПЛ регулируется отдельно и сама по себе не означает автоматического участия в проекте HOME.

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