Верховный Суд отказал бывшему генерал-лейтенанту налоговой милиции, который требовал от Кабмина отдельного постановления о перерасчете пенсий по правилам, установленным для полиции.

Перерасчет пенсий в Украине снова стал темой судебного спора на высшем уровне. Верховный Суд 17 ноября принял окончательное постановление по делу № 320/61304/24 и отказал бывшему генерал-лейтенанту налоговой милиции, который требовал от Кабмина отдельного постановления о перерасчете выплат по правилам, установленным для полиции.

Истец вышел в отставку еще в 2014 году и получает пенсию по инвалидности в размере 70% соответствующего денежного обеспечения. Через суд он добивался не просто пересмотра собственных выплат, а обязания правительства принять решение для целой категории пенсионеров.

История тянется не один год. В 2018 году Кабмин постановлением № 103 изменил правила перерасчета пенсий бывшим силовикам, перестав учитывать часть надбавок, доплат и премий. Впоследствии суды эти положения отменили, поэтому часть пенсионеров начала требовать перерасчета с учетом дополнительных выплат.

В 2021 году законодательство прямо закрепило: при перерасчете пенсий бывших работников налоговой милиции учитываются виды денежного обеспечения, установленные для полицейских. Именно на это ссылался генерал, требуя от Кабмина отдельного нормативного акта о перерасчете за два периода: с 5 марта 2019 года и с 1 декабря 2021 года.

Почему Верховный Суд встал на сторону Кабмина

Киевский окружной админсуд в иске отказал, а 1 июня 2026 года Шестой апелляционный админсуд оставил это решение без изменений. Верховный Суд поддержал обе предыдущие инстанции.

Кассационная инстанция напомнила, что порядок перерасчета уже определен законом. Статья 63 Закона № 2262-XII устанавливает виды денежного обеспечения, которые учитываются при перерасчете пенсий бывшим работникам милиции и налоговой милиции. Дополнительно процедуру регулируют постановления Кабмина № 45 и № 988, которым определены размеры денежного обеспечения полицейских.

Отдельный важный момент: перерасчет пенсий осуществляет Пенсионный фонд, а не правительство. Верховный Суд подчеркнул, что назначение и перерасчет выплат по этому закону относятся к компетенции органов Пенсионного фонда, поэтому истец выбрал не тот способ судебной защиты.

Также суд отметил, что закон не предусматривал обязанности Кабмина принимать именно такое постановление, а ссылки на общие полномочия правительства недостаточно. Суд не может подменять процедуру принятия нормативных актов, ведь это нарушало бы конституционный принцип разделения властей.

Что делать бывшим налоговикам, которые хотят перерасчет

Если бывший работник налоговой милиции считает, что его пенсию нужно пересчитать, обращаться следует не в Кабмин, а в Пенсионный фонд. Именно ПФУ назначает и пересчитывает пенсии по Закону № 2262-XII.

Для перерасчета нужна обновленная справка о денежном обеспечении. Право выдавать такие справки имеют соответствующие комиссии при наличии установленных законом оснований. Если ПФУ откажет, решение можно обжаловать в административном суде.

Верховный Суд сослался и на собственную практику в аналогичных спорах, в частности на постановления от 19 августа 2022 года по делу № 160/4933/20 и от 12 сентября 2024 года по делу № 640/28111/20.

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