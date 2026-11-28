Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 29 ноября по 5 декабря обещает морозные ночи: днем температура будет колебаться от -2° до 0°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -9°. В субботу, 5 декабря, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Предыдущую волну морозов в Киевской области синоптики фиксировали еще в конце ноября, а новая неделя с 29 ноября по 5 декабря принесет еще более холодные ночи — столбики термометров будут опускаться аж до -9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от -2° до 0°, тогда как ночные показатели будут значительно ниже.

В воскресенье, 29 ноября, днем ожидается -1°, а ночью похолодает до -4°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, воздух днем прогреется лишь до -2°, а ночью столбики термометров опустятся до -5°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, днем удержится -2°, а ночью температура снизится до -8°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

В среду, 2 декабря, днем потеплеет до -1°, однако ночью ожидается самая низкая отметка недели — -9°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 3 декабря, днем температура поднимется до 0° — это самый теплый показатель недели, а ночью похолодает до -7°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 4 декабря, днем удержится 0°, а ночью потеплеет до -3°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

В субботу, 5 декабря, днем ожидается 0°, ночью -3°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

Итак, самым теплым за неделю будет четверг, 3 декабря, когда днем ожидается 0°, а самым холодным — понедельник, 30 ноября, когда днем удержится -2°. Перепад дневных температур за неделю составляет лишь 2°, однако ночью колебания значительно ощутимее — от -3° до -9°. Осадки прогнозируют только в субботу, 5 декабря.

Из-за стойких ночных морозов до -9° синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей, а также заблаговременно прогревать авто перед поездками. В субботу, когда прогнозируют осадки, стоит взять зонт и быть осторожными на скользкой дороге.

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