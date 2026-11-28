Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 29 листопада по 5 грудня обіцяє морозні ночі: вдень температура коливатиметься від -2° до 0°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -9°. У суботу, 5 грудня, синоптики прогнозують можливі опади.

Попередню хвилю морозів у Київській області синоптики фіксували ще наприкінці листопада, а новий тиждень з 29 листопада по 5 грудня принесе ще холодніші ночі — стовпчики термометрів опускатимуться аж до -9°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в межах від -2° до 0°, тоді як нічні показники будуть значно нижчими.

У неділю, 29 листопада, вдень очікується -1°, а вночі похолодає до -4°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, повітря вдень прогріється лише до -2°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -5°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, вдень утримається -2°, а вночі температура знизиться до -8°. Небо малохмарне, опадів не передбачається.

У середу, 2 грудня, вдень потеплішає до -1°, проте вночі очікується найнижча позначка тижня — -9°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 3 грудня, вдень температура підніметься до 0° — це найтепліший показник тижня, а вночі похолодає до -7°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 4 грудня, вдень утримається 0°, а вночі потеплішає до -3°. Небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У суботу, 5 грудня, вдень очікується 0°, вночі -3°. Синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтепліше за тиждень буде у четвер, 3 грудня, коли вдень очікується 0°, а найхолодніше — у понеділок, 30 листопада, коли вдень утримається -2°. Перепад денних температур за тиждень становить лише 2°, проте вночі коливання значно відчутніші — від -3° до -9°. Опади прогнозують лише в суботу, 5 грудня.

Через стійкі нічні морози до -9° синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, а також заздалегідь прогрівати авто перед поїздками. У суботу, коли прогнозують опади, варто взяти парасольку та бути обережними на слизькій дорозі.

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