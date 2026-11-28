Позичити знайомому чи родичу кілька тисяч гривень, а потім місяцями просити повернути - знайома багатьом ситуація. Юристи пояснили, що не завжди варто одразу йти до суду, адже витрати на розгляд справи можуть з'їсти значну частину того самого боргу.

Борги за позиками найчастіше намагаються повернути через суд, однак не у всіх випадках це економічно виправдано. Як пояснює «Судово-юридична газета», дрібний борг може обернутися такими витратами, що виграш за рішенням суду виявиться меншим за те, що довелося заплатити за сам процес.

Класична ситуація: людина позичила знайомому, скажімо, кілька тисяч гривень, а повертати їх ніхто не поспішає. У голові одразу виникає думка про суд, але там діє головне правило - розмір судового збору залежить від ціни позову.

Скільки коштує позов про стягнення боргу

За позовну заяву майнового характеру доведеться сплатити судовий збір у розмірі 1 відсотка від суми, яку вимагає позивач. Однак мінімальна ставка становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а максимальна - не більше 5 таких мінімумів.

Тобто навіть якщо ви подаєте на 500 гривень, сплатити доведеться за «нижньою планкою» - ця сума вже може виявитися помітною частиною боргу. А якщо найняти ще й адвоката, витрати зростуть відчутно.

Що «тягне» справу вгору за витратами

Крім судового збору, кредитору зазвичай доводиться платити за правничу допомогу та витрачати час на засідання й підготовку документів. Після виграшу справи настає ще один етап - виконавче провадження, де додатково стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків.

Якщо боржник не має офіційного доходу чи майна, гроші можна не повернути взагалі, попри виграний суд. Тому юристи радять перед тим, як подавати позов, чесно оцінити платоспроможність того, хто заборгував.

Коли є дешевший шлях

Для безспірних боргів за письмовим договором або розпискою закон передбачає спрощену процедуру - наказне провадження. Заява про видачу судового наказу коштує лише 0,1 розміру прожиткового мінімуму, тобто в рази дешевше за звичайний позов.

Судовий наказ можна отримати без виклику сторін, якщо вимога безспірна і підтверджена документально. Це помітно швидше та вигідніше саме для дрібних позик.

Що ще можна стягнути з боржника

Навіть якщо суду не уникнути, пам'ятайте: боржник, який прострочив повернення грошей, зобов'язаний сплатити не лише саму суму. Згідно з Цивільним кодексом, кредитор може вимагати ще інфляційні втрати та 3 відсотки річних за весь час прострочення.

Як позичати, щоб потім не судитися

Найкращий захист - це правильно оформлений борг. Юристи радять фіксувати суму, дату повернення і підписи в письмовій розписці або договорі позики.

У розписці обов'язково вкажіть ПІБ сторін, суму цифрами і словами, дату передачі грошей та строк повернення.

Залучайте свідків або переказуйте гроші безготівково - це буде доказом факту передачі коштів.

Перед позикою перевірте, чи зможе людина повернути гроші, та зафіксуйте в документі відсотки або пеню за прострочення.

У виданні підсумовують, що дрібний борг не завжди вартий судової тяганини: іноді дешевше домовитися про розстрочку чи часткове повернення, ніж роками чекати виконання рішення.