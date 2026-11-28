В останній день осені Україну накриє скандинавський антициклон Manuel. Синоптики прогнозують суху морозну погоду, вночі до -16°, штормовий вітер на півдні й заході та ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні 29 листопада буде сухою, але по-зимовому холодною: погоду всієї країни в останній день осені визначатиме скандинавський антициклон Manuel.

Цей масштабний антициклон сформувався в холодному повітрі над Скандинавією і став бар'єром для теплих атлантичних циклонів. Тому істотних опадів у неділю, 29 листопада, не очікується, подекуди навіть визирне сонце.

Наскільки сильні будуть морози

Мороз поступово міцнішає. За прогнозом метеоролога Ігоря Кибальчича, вночі стовпчики термометрів опустяться до -5...-11 градусів, а місцями на заході країни аж до -16. Вдень температура триматиметься в межах -2...-7 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко окремо попереджає про сильний та рвучкий східний вітер на півдні й заході України. Жителям цих регіонів радять бути особливо обережними.

Що чекає на Київ і регіони

У Києві 29 листопада переважатиме суха погода, місцями з сонячними проясненнями. Вночі в столиці -3...-5 градусів, удень -1...-3. Через мінусові температури на дорогах і тротуарах утримається ожеледиця.

На Черкащині протягом вихідних буде сухий морозний повітряний потік з північних широт: за добу 5-10 градусів морозу без опадів, повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. На заході України збережеться ожеледь.

Як уберегтися від ожеледиці

Водіям варто не перевищувати швидкість і тримати більшу дистанцію: на льоду гальмівний шлях суттєво зростає. Пішоходам радять обирати взуття з неслизькою підошвою та не тримати руки в кишенях під час ходьби.

Скільки ще триватимуть морози

Холод не відступить і наступного тижня. Перша його половина буде ще холоднішою, і лише друга половина принесе послаблення холоду. За оцінками гідрологів Укргідрометцентру, перші льодові явища на Кременчуцькому водосховищі прогнозуються вже 2-5 грудня, а значного снігопаду поки не очікують.

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