Погода в Украине 29 ноября будет сухой, но по-зимнему холодной: погоду всей страны в последний день осени будет определять скандинавский антициклон Manuel.
Этот масштабный антициклон сформировался в холодном воздухе над Скандинавией и стал барьером для теплых атлантических циклонов. Поэтому существенных осадков в воскресенье, 29 ноября, не ожидается, местами даже выглянет солнце.
Насколько сильными будут морозы
Мороз постепенно крепчает. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, ночью столбики термометров опустятся до -5...-11 градусов, а местами на западе страны до -16. Днем температура будет держаться в пределах -2...-7 градусов.
Синоптик Наталка Диденко отдельно предупреждает о сильном и порывистом восточном ветре на юге и западе Украины. Жителям этих регионов советуют быть особенно осторожными.
Что ждет Киев и регионы
В Киеве 29 ноября будет преобладать сухая погода, местами с солнечными прояснениями. Ночью в столице -3...-5 градусов, днем -1...-3. Из-за минусовых температур на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.
На Черкасчине в течение выходных будет сухой морозный поток воздуха с северных широт: за сутки 5-10 градусов мороза без осадков, сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. На западе Украины сохранится гололед.
Как уберечься от гололедицы
Водителям стоит не превышать скорость и держать большую дистанцию: на льду тормозной путь заметно увеличивается. Пешеходам советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой и не держать руки в карманах во время ходьбы.
Сколько еще продлятся морозы
Холод не отступит и на следующей неделе. Первая ее половина будет еще холоднее, и лишь вторая половина принесет ослабление холода. По оценкам гидрологов Укргидрометцентра, первые ледовые явления на Кременчугском водохранилище прогнозируются уже 2-5 декабря, а значительного снегопада пока не ожидают.
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