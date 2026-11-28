Пенсионный фонд Украины предупредил, что с 1 января 2027 года части получателей может быть приостановлено начисление пенсий. Речь прежде всего о тех, кто находится за рубежом и получает выплаты на банковские карты.

Приостановка пенсий с 1 января может коснуться части украинцев. Пенсионный фонд предупредил о новых требованиях, которые стоит проверить уже сейчас, чтобы не остаться без денег.

Главная причина - физическая идентификация. Люди, которые не прошли ее до конца 2026 года, рискуют потерять выплаты уже с нового года. Требование касается двух категорий получателей.

Кому грозит приостановка пенсий

Во-первых, это украинцы, которые выехали за границу не менее чем на 183 дня в течение календарного года. Речь о тех, кто оформил временную защиту или статус беженца из-за российской агрессии и не планирует жить там постоянно.

Во-вторых, люди, проживающие на оккупированных территориях или в районах, где идут боевые действия, а также на освобожденных территориях из соответствующего перечня. Если проигнорировать уведомление об идентификации, начисление средств могут заблокировать.

Как узнать, нужна ли идентификация

Проверить необходимость прохождения процедуры можно в личном кабинете на сайте или в приложении Пенсионного фонда. На портале электронных услуг нужно авторизоваться, открыть раздел «Мои сообщения» и выбрать «Индивидуальные уведомления». В мобильном приложении - зайти в «Сообщения» и прочитать уведомления.

Какие способы подтверждения личности доступны

Для тех, кто получает выплаты на банковские карты, ПФУ предусмотрел несколько вариантов: дистанционно на сайте через сервис «Дія.Підпис», через видеосвязь с представителем фонда, лично в сервисном центре или за рубежом через дипломатическое представительство Украины с предоставлением документа, подтверждающего факт жизни.

За разъяснениями можно обратиться в контакт-центр ПФУ по номерам 0 800 503 753, (044) 281-08-70 или (044) 281-08-71.