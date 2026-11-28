В ноябре часть военных получила боевые доплаты не в полном объеме, ведь вознаграждение 30-100 тыс. грн перечисляют отдельным платежом. Объясняем причины задержек и куда обращаться, если деньги не пришли.

Боевые выплаты в ноябре часть военных получила не в полном объеме: дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях поступило на счета частями или с задержкой по сравнению с предыдущими месяцами.

При этом дефицита бюджетных средств нет. Еще 19 ноября правительство направило на денежное обеспечение армии 74 млрд грн. Как сообщает Минфин, в целом на неотложные нужды оборонного ведомства выделили 81,4 млрд грн - из них 72,6 млрд грн для ВСУ и 1,4 млрд грн для Госспецтрансслужбы.

Причина расхождений в суммах - поэтапное зачисление денег. Выплаты военным делятся на базовое денежное обеспечение (оклад по должности, званию и надбавки), которое перечисляют в первой половине месяца, и дополнительное вознаграждение в размере 30, 50, 70 или 100 тысяч гривен, которое приходит отдельным платежом позже.

Почему боевые доплаты приходят не полностью

Главные причины - технические и кадровые факторы на уровне подразделений. Чаще всего линейные командиры несвоевременно подают рапорты и подтверждения из журналов боевых действий в финансовую службу воинской части.

Еще две распространенные ситуации: перевод военного в другую часть, нахождение в распоряжении или на лечении после ранения, а также ошибки в платежных ведомостях, реквизитах счета или идентификационном коде, из-за которых банк возвращает транзакцию.

Что делать, если выплата не пришла

Сначала запросите расчетный лист в финансовой службе своей части. Если ответа нет - звоните на горячую линию Министерства обороны по номеру 1512 или в Департамент финансов МОУ по телефону +38 (044) 271-36-26.

Что со стипендиями студентов

Похожая картина и в образовании. С ноября академические стипендии повысили вдвое: до 4000 грн для студентов вузов и до 3020 грн для заведений профессионального предвысшего образования. Академические и социальные стипендии финансируют по разным программам, поэтому даты зачисления не совпадают.

Если студент получает одновременно социальную и академическую стипендию или имеет право на доплаты, деньги могут приходить двумя переводами - в середине и в конце месяца. После поступления бюджетных средств на счет заведения администрация имеет два рабочих дня на перечисление студентам.

В коммунальных заведениях, которые финансируют из местных бюджетов, повышенные стипендии и доплату разницы за осенние месяцы должны провести до 1 января 2027 года - это зависит от решений местных советов. При недополучении сумм студентам советуют обращаться в бухгалтерию или деканат.