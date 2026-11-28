У листопаді частина військових отримала бойові доплати не в повному обсязі, адже винагороду 30-100 тис. грн перераховують окремим платежем. Пояснюємо причини затримок і куди звертатися, якщо гроші не надійшли.

Бойові виплати у листопаді частина військових отримала не в повному обсязі: додаткова винагорода за участь у бойових діях надійшла на рахунки частинами або із затримкою порівняно з попередніми місяцями.

При цьому дефіциту бюджетних коштів немає. Ще 19 листопада уряд спрямував на грошове забезпечення армії 74 млрд грн. Як повідомляє Мінфін, загалом на невідкладні потреби оборонного відомства виділили 81,4 млрд грн - із них 72,6 млрд грн для ЗСУ та 1,4 млрд грн для Держспецтрансслужби.

Причина розбіжностей у сумах - поетапне зарахування грошей. Виплати військовим діляться на базове грошове забезпечення (оклад за посадою, званням і надбавки), яке перераховують у першій половині місяця, та додаткову винагороду в розмірі 30, 50, 70 або 100 тисяч гривень, яка приходить окремим платежем пізніше.

Чому бойові доплати приходять не повністю

Головні причини - технічні та кадрові чинники на рівні підрозділів. Найчастіше лінійні командири несвоєчасно подають рапорти й підтвердження з журналів бойових дій до фінансової служби військової частини.

Ще дві поширені ситуації: переведення військового до іншої частини, перебування в розпорядженні чи на лікуванні після поранення, а також помилки у платіжних відомостях, реквізитах рахунку чи ідентифікаційному коді, через які банк повертає транзакцію.

Що робити, якщо виплата не надійшла

Спершу запросіть розрахунковий лист у фінансовій службі своєї частини. Якщо відповіді немає - телефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512 або до Департаменту фінансів МОУ за телефоном +38 (044) 271-36-26.

Що зі стипендіями студентів

Схожа картина і в освіті. Із листопада академічні стипендії підвищили вдвічі: до 4000 грн для студентів вишів і до 3020 грн для закладів фахової передвищої освіти. Академічні та соціальні стипендії фінансують за різними програмами, тому дати зарахування не збігаються.

Якщо студент отримує одночасно соціальну й академічну стипендію або має право на доплати, гроші можуть приходити двома переказами - у середині та наприкінці місяця. Після надходження бюджетних коштів на рахунок закладу адміністрація має два робочі дні на перерахування студентам.

У комунальних закладах, які фінансують із місцевих бюджетів, підвищені стипендії та доплату різниці за осінні місяці мають провести до 1 січня 2027 року - це залежить від рішень місцевих рад. За недоотриманих сум студентам радять звернутися до бухгалтерії або деканату.