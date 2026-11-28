Семьи из Северодонецкой общины ещё могут оформить 2500 гривен на ребёнка к новому учебному году. Приём заявлений завершается 30 ноября 2026 года.

Детские выплаты в Луганской области продолжаются. Семьи из Северодонецкой общины ещё могут подать заявление на 2500 гривен на ребёнка, но времени осталось мало.

Приём документов завершается 30 ноября 2026 года. Об этом напоминает Северодонецкая городская военная администрация.

По состоянию на 25 ноября денежную помощь к учебному году уже получили 178 семей на 231 ребёнка. Всего им выплатили 577 500 гривен.

Кто может получить деньги на ребёнка

Выплату назначают детям, которые по состоянию на 1 сентября 2026 года имели зарегистрированное место жительства на территории общины, учатся в её школах и находятся на подконтрольной Украине территории.

Для льготных категорий помощь предусмотрена и в случае обучения по месту фактического проживания:

дети из многодетных семей;

дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки;

дети с инвалидностью;

дети погибших защитников Украины;

дети военнослужащих, получивших ранения, контузии или травмы во время боевых действий в период военного положения.

Оформить выплату также могут дети, состоявшие на учёте как внутренне перемещённые лица в управлении социальной защиты населения общины, при соблюдении требований программы.

Как оформить выплату

Заявление и документы можно подать лично или отправить на электронную почту Северодонецкого ЦНАПа: cnap@sed-rada.gov.ua.

Среди необходимых документов - копии паспортов, налоговые номера, свидетельство о рождении ребёнка, справка из школы, банковские реквизиты, а также документы, подтверждающие льготный статус, при наличии.

Телефоны для консультаций: 093 839 12 83, 093 834 36 84. Порядок оформления опубликован на сайте Северодонецкой ГВА.

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