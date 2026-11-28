Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що на реформу пенсійної системи щороку потрібно близько 170 млрд грн додаткових виплат, майже до 200 млрд грн. Таких грошей в уряду поки що немає, тож шукають компромісне рішення.

Пенсійна реформа в Україні потребуватиме близько 170 млрд грн додаткових виплат щороку. Таку цифру у п'ятницю, 27 листопада, назвав прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За базовим сценарієм реформи, над яким уряд зараз працює, щорічні додаткові виплати мали б сягнути майже 200 млрд грн. «На даний момент це непідйомна цифра», - визнав прем'єр.

Корецький наголосив, що уряд розуміє: реформу проводити треба і пенсії підвищувати потрібно. Однак знайти всю суму одразу неможливо, тому шукають компроміс, який дозволить рухатися крок за кроком.

Що відомо про реформу

Законопроєкт про реформу пенсійної системи Міністерство соцполітики завершило ще наприкінці вересня. Програма діяльності уряду передбачає запуск добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення у 2027 році.

Перші накопичення могли початися ще з 2026 року, але обов'язкову накопичувальну систему поки що вважають передчасною. Фінансовий ринок ще не готовий ефективно інвестувати кошти майбутніх пенсіонерів.

Чого чекати пенсіонерам

Поки уряд не закриє фінансовий розрив, різкого підвищення пенсій у межах реформи не буде. Точних строків запуску нової солідарної системи прем'єр не назвав, але запевнив, що від ідеї підвищувати виплати не відмовляються.

Поступові кроки можуть запрацювати раніше за повну реформу, тож частина змін, імовірно, торкнеться пенсіонерів уже найближчими роками.

Раніше Politeka повідомляла, у Кабміні розповіли, коли можуть запрацювати нові правила виплат.