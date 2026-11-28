Одолжить знакомому или родственнику несколько тысяч гривен, а потом месяцами просить вернуть - знакомая многим ситуация. Юристы объяснили, что не всегда стоит сразу идти в суд, ведь расходы на рассмотрение дела могут съесть значительную часть того самого долга.

Долги по займам чаще всего пытаются вернуть через суд, однако не во всех случаях это экономически оправдано. Как объясняет «Судебно-юридическая газета», мелкий долг может обернуться такими расходами, что выигрыш по решению суда окажется меньше того, что пришлось заплатить за сам процесс.

Классическая ситуация: человек одолжил знакомому, скажем, несколько тысяч гривен, а возвращать их никто не спешит. В голове сразу возникает мысль о суде, но там действует главное правило - размер судебного сбора зависит от цены иска.

Сколько стоит иск о взыскании долга

За исковое заявление имущественного характера придется уплатить судебный сбор в размере 1 процента от суммы, которую требует истец. Однако минимальная ставка составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а максимальная - не более 5 таких минимумов.

То есть даже если вы подаете на 500 гривен, заплатить придется по «нижней планке» - эта сумма уже может оказаться заметной частью долга. А если нанять еще и адвоката, расходы вырастут ощутимо.

Что «тянет» дело вверх по расходам

Кроме судебного сбора, кредитору обычно приходится платить за правовую помощь и тратить время на заседания и подготовку документов. После выигрыша дела наступает еще один этап - исполнительное производство, где дополнительно взимается исполнительный сбор в размере 10 процентов.

Если должник не имеет официального дохода или имущества, деньги можно не вернуть вовсе, несмотря на выигранный суд. Поэтому юристы советуют перед подачей иска честно оценить платежеспособность того, кто задолжал.

Когда есть более дешевый путь

Для бесспорных долгов по письменному договору или расписке закон предусматривает упрощенную процедуру - приказное производство. Заявление о выдаче судебного приказа стоит лишь 0,1 размера прожиточного минимума, то есть в разы дешевле обычного иска.

Судебный приказ можно получить без вызова сторон, если требование бесспорно и подтверждено документально. Это заметно быстрее и выгоднее именно для мелких займов.

Что еще можно взыскать с должника

Даже если суда не избежать, помните: должник, просрочивший возврат денег, обязан уплатить не только саму сумму. Согласно Гражданскому кодексу, кредитор может требовать еще инфляционные потери и 3 процента годовых за все время просрочки.

Как одалживать, чтобы потом не судиться

Лучшая защита - это правильно оформленный долг. Юристы советуют фиксировать сумму, дату возврата и подписи в письменной расписке или договоре займа.

В расписке обязательно укажите ФИО сторон, сумму цифрами и прописью, дату передачи денег и срок возврата.

Привлекайте свидетелей или переводите деньги безналично - это будет доказательством факта передачи средств.

Перед займом проверьте, сможет ли человек вернуть деньги, и зафиксируйте в документе проценты или пеню за просрочку.

В издании подытоживают, что мелкий долг не всегда стоит судебной тяганины: иногда дешевле договориться о рассрочке или частичном возврате, чем годами ждать исполнения решения.