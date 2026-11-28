Правительство хочет повысить минимальное денежное довольствие военных и провести пенсионную реформу, но на это не хватает десятков миллиардов гривен ежемесячно.

Выплаты военным в Украине правительство хочет повысить, однако единственным ограничением остается наличие денег. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 27 ноября.

Корецкий подтвердил, что у правительства есть желание увеличить минимальное денежное довольствие военных как минимум до минимально допустимой нормы. "Да, конечно, есть. Единственное ограничение - это наличие финансов", - сказал премьер.

Он пояснил, что масштаб таких расходов измеряется не миллионами, а миллиардами. "Речь идет не о 100 или 200 миллионах гривен, а о десятках миллиардов гривен ежемесячно. Это нужно понимать, оценивая, к чему может привести повышение минимальной величины денежного довольствия", - подчеркнул Корецкий.

Премьер напомнил, что минимальное денежное довольствие - лишь основа, к которой добавляются надбавки и доплаты. Средняя сумма, которую получает мобилизованный военнослужащий, существенно выше и зависит от задач и места службы - на линии боевого столкновения или в тылу.

Пенсионная реформа обойдется примерно в 170 млрд грн в год

Также Корецкий прокомментировал вопрос проведения пенсионной реформы. По базовому сценарию, над которым продолжается работа, Украине нужно около 170 млрд грн на дополнительные выплаты пенсионерам ежегодно.

"Почти до 200 млрд. На данный момент это неподъемная цифра. Поэтому ищем компромиссное решение, которое позволит шаг за шагом двигаться в этом направлении", - сказал премьер.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что деньги на это есть, а проблема - в том, как государство ими распоряжается. "Правительству нужно лишь умело распоряжаться этими финансовыми ресурсами", - подчеркнул экономист.

Что известно о новых видах пенсий

Министр социальной политики Денис Улютин ранее рассказал, что украинцев ждут три новых вида пенсионных выплат - солидарная, профессиональная и накопительная пенсии. Бюджетная декларация предусматривает, что минимальная пенсия будет расти в 2027-2029 годах. На момент принятия документа минимальная пенсионная выплата составляла 2595 гривен.

Парламент уже принял в первом чтении госбюджет на 2027 год - за него проголосовали 239 народных депутатов. Поправку №1279 о повышении зарплат военным поддержали 304 депутата. Ресурсы на повышение выплат правительство ищет уже после того, как Рада приняла смету в первом чтении.

Ранее Politeka сообщала, раненым военным могут не выплатить 100 тысяч гривен и в каких случаях это произойдет.

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Как сообщала Politeka, от чего будет зависеть размер денежного довольствия военных в 2027 году.