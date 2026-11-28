Уряд хоче підвищити мінімальне грошове забезпечення військових і провести пенсійну реформу, але на це бракує десятків мільярдів гривень щомісяця.

Виплати військовим в Україні уряд хоче підвищити, однак єдиним обмеженням залишається наявність грошей. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час години запитань до уряду у Верховній Раді 27 листопада.

Корецький підтвердив, що в уряду є бажання збільшити мінімальне грошове забезпечення військових щонайменше до мінімально допустимої норми. "Так, звичайно, є. Єдине обмеження - це наявність фінансів", - сказав прем'єр.

Він пояснив, що масштаб таких витрат вимірюють не мільйонами, а мільярдами. "Йдеться не про 100 чи 200 мільйонів гривень, а про десятки мільярдів гривень щомісяця. Це треба розуміти, оцінюючи, до чого може призвести підвищення мінімальної величини грошового забезпечення", - наголосив Корецький.

Прем'єр нагадав, що мінімальне грошове забезпечення - лише основа, до якої додають надбавки й доплати. Середня сума, яку отримує мобілізований військовий, суттєво вища і залежить від завдань та місця служби - на лінії бойового зіткнення чи в тилу.

Пенсійна реформа коштуватиме близько 170 млрд грн на рік

Також Корецький прокоментував питання проведення пенсійної реформи. За базовим сценарієм, над яким триває робота, Україні потрібно близько 170 млрд грн на додаткові виплати пенсіонерам щороку.

"Майже до 200 млрд. Наразі це непідйомна цифра. Тому шукаємо компромісне рішення, яке дозволить крок за кроком рухатися в цьому напрямі", - сказав прем'єр.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що гроші на це є, а проблема - у тому, як держава ними розпоряджається. "Уряду потрібно лише вміло розпоряджатися цими фінансовими ресурсами", - наголосив економіст.

Що відомо про нові види пенсій

Міністр соціальної політики Денис Улютин раніше розповів, що українців чекають три нові види пенсійних виплат - солідарна, професійна та накопичувальна пенсії. Бюджетна декларація передбачає, що мінімальна пенсія зростатиме у 2027-2029 роках. На момент ухвалення документа мінімальна пенсійна виплата становила 2595 гривень.

Парламент уже ухвалив у першому читанні держбюджет на 2027 рік - за нього проголосували 239 народних депутатів. Поправку №1279 про підвищення зарплат військовим підтримали 304 депутати. Ресурси на підвищення виплат уряд шукає вже після того, як Рада прийняла кошторис у першому читанні.

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