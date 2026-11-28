Військовослужбовці, ветерани та люди, що повернулися з полону, можуть отримати державний грант до 3000 гривень на місяць на підготовку до НМТ за програмою «Зимовий вступ».

Допомога ветеранам та військовим на підготовку до НМТ передбачена державною програмою «Зимовий вступ». Вона дає змогу безкоштовно пройти підготовчі курси перед вступом до університету.

Розмір гранту становить до 3000 гривень на місяць. Окрім того, учасники можуть отримати компенсацію за проживання в гуртожитку та щомісячну допомогу на базові потреби, повідомили у Міністерстві оборони України.

Хто може взяти участь

Скористатися програмою можуть ветерани, люди, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року, а також військові та цивільні, які повернулися з російського полону.

Подати заявку можуть і чинні військовослужбовці, однак для цього їм треба отримати письмовий дозвіл командування. Усі кандидати повинні мати повну загальну середню освіту або завершувати її здобуття у поточному навчальному році.

У Міноборони наголосили, що участь у програмі не звільняє військових від виконання службових обов'язків.

Які суми передбачені

Державна фінансова підтримка передбачена для учасників денної форми навчання. Вони можуть отримати грант на оплату курсів у розмірі до 3000 гривень на місяць та компенсацію за проживання в гуртожитку до 800 гривень щомісяця.

Також передбачена щомісячна допомога на базові потреби, яка наразі становить 3328 гривень. На неї можуть претендувати учасники, які не отримують інших виплат із державного бюджету.

Грант на підготовку до НМТ можна отримати лише один раз. Він може повністю або частково покривати вартість навчання залежно від ціни курсів. Загалом у програмі беруть участь 94 українські заклади вищої освіти.

Як подати заявку

Щоб долучитися до програми, необхідно обрати університет із переліку Міністерства освіти і науки України та подати електронну заяву через сайт навчального закладу.

Мотиваційний лист та необхідні документи потрібно надіслати на електронну пошту університету. Терміни приймання заяв кожен заклад визначає самостійно, а набір слухачів проводять один або два рази на рік - не пізніше 1 грудня та/або 1 березня.

Пільги після завершення

Після успішного завершення нульового курсу учасники програми можуть отримати 15 додаткових балів до конкурсного бала під час вступу. Для цього необхідно вступати до того самого університету, в якому проходив підготовку, та обрати спеціальність, якій держава надає особливу підтримку.

Скористатися додатковими балами можна лише в рік завершення підготовчих курсів. Програму «Зимовий вступ» МОН запустило у 2025 році як експериментальний проєкт.

Раніше Politeka повідомляла, «Зимовий вступ» для військових і ветеранів: хто може безкоштовно підготуватися до НМТ.