Орендарі з котами та собаками частіше за інших отримують відмову від власників житла. Юристи пояснюють, які пункти договору захищають тварину, господаря і саму квартиру, та як домовитися з орендодавцем без конфлікту.

Оренда житла в Україні для власників домашніх тварин - це окремий квест. Багато орендодавців одразу пишуть в оголошенні «без тварин», і знайти квартиру, куди пустять з котом чи собакою, помітно складніше.

Юристи радять не грати в приховане проживання з улюбленцем. Якщо сусід або сам власник дізнається про тварину, якої немає в договорі, орендаря можуть попросити звільнити житло, а заставу - не повернути через порушення умов.

Що вже впливає на рішення орендодавця

Найчастіше відмовляють через страх за стан квартири та меблів. Розмір тварини, її вік і навіть порода відіграють роль: з маленьким котом погоджуються охочіше, ніж з великим активним собакою. Частина власників просить більшу заставу або доплату за «ризик псування майна».

Окрема причина відмов - сусіди. У багатоквартирних будинках орендодавець боїться скарг на гавкіт або запах, тому умовою часто ставлять «тиху» тварину або обмеження щодо кількості.

Які пункти мають бути в договорі

Перш за все - прямо вказати, що орендар проживає з твариною, із зазначенням виду, породи та клички. Це знімає ризик того, що виявлення тварини стане приводом для виселення чи утримання застави.

Далі прописують, хто відповідає за шкоду. Юристи радять зафіксувати, яка частина застави покриває можливі пошкодження - подряпані двері, зіпсований диван тощо - і як оцінюється така шкода, щоб потім не було суперечки «на око».

Варто домовитися і про стан, у якому повертається житло. Ідеально зафіксувати меблі та покриття на фото до заїзду, щоб згодом довести, що подряпина від тварини вже була.

Що робити, якщо власник не погоджується без доплати

Найпростіший інструмент - депозит. Згода збільшити заставу на 50-100% часто переконує власника швидше, ніж обіцянки. У договорі тоді чітко пишуть, яка частина цієї суми є звичайною заставою, а яка - страховкою саме за шкоду від тварини.

Також допомагає письмова згода орендаря на регулярний огляд: власник заспокоюється, що зможе перевіряти стан житла, а орендар захищає себе від раптових звинувачень.

Що на практиці радять експерти

Не варто приховувати тварину навіть під час перегляду квартири. Юристи зазначають, що чесна розмова до підписання договору економить обом сторонам нерви та гроші: дешевше одразу відмовитися від невдалого варіанту, ніж через місяць збирати речі й шукати нове житло терміново.

У великих містах попит на житло перевищує пропозицію, тому орендар з твариною часто змушений переглядати більше оголошень і бути готовим до додаткової застави. Але підписання грамотного договору з прописаними умовами - це єдиний спосіб жити з улюбленцем спокійно і без претензій.

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