В Івано-Франківську особливо бракує житла ветеранам і ветеранкам з інвалідністю, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. За понад рік через міське управління із супроводу ветеранів пройшло близько тисячі захисників і захисниць.

Безкоштовне житло для ВПО в Івано-Франківську досі залишається болючою темою, особливо для ветеранів з інвалідністю, які мають статус переселенців.

За понад рік роботи через Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська пройшло близько тисячі захисників і захисниць. Про це 25 листопада в етері ОТБ «Галичина» розповіла начальниця інформаційно-комунікаційного відділу управління Вікторія Торес.

За її словами, після повернення ветеранам мало самої соціальної підтримки - вони хочуть працювати, навчатися і бути частиною громади. Управління розвиває кілька напрямів: безбар'єрність міста, професійну перекваліфікацію, фізичну і психологічну реабілітацію, адаптивний спорт, соціальну реінтеграцію та супровід.

Водночас найболючішим лишається питання житла. Особливо складно із забезпеченням квартирами ветеранів і ветеранок з інвалідністю з-поміж внутрішньо переміщених осіб. У місті визнають, що без державного фінансування вирішити її комплексно складно.

Над розв'язанням проблеми вже працює «Дім Воїна». Там розглядають можливість облаштувати простір для тимчасового проживання захисників. Це може стати першим кроком до забезпечення дахом тих, хто його втратив.

Куди звертатися ветеранам ВПО

Питання житла, реабілітації та працевлаштування можна порушити в Управлінні з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. Там приймають звернення і скеровують до профільних служб та наявних програм.

У місті наголошують: реінтеграція залежить ще й від щоденної взаємодії - від громадського транспорту та лікарень до ЦНАПів і роботодавців, а не лише від зусиль профільних служб.

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