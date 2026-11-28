В Ивано-Франковске особенно не хватает жилья ветеранам и ветеранкам с инвалидностью, имеющим статус внутренне перемещенных лиц. За более чем год через городское управление по сопровождению ветеранов прошло около тысячи защитников и защитниц.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Ивано-Франковске до сих пор остается болезненной темой, особенно для ветеранов с инвалидностью, которые имеют статус переселенцев.

За более чем год работы через Управление по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц Ивано-Франковска прошло около тысячи защитников и защитниц. Об этом 25 ноября в эфире ОТБ «Галичина» рассказала начальница информационно-коммуникационного отдела управления Виктория Торес.

По ее словам, после возвращения ветеранам мало одной социальной поддержки - они хотят работать, учиться и быть частью общины. Управление развивает несколько направлений: безбарьерность города, профессиональную переквалификацию, физическую и психологическую реабилитацию, адаптивный спорт, социальную реинтеграцию и сопровождение.

В то же время самым болезненным остается вопрос жилья. Особенно сложно с обеспечением квартирами ветеранов и ветеранок с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц. В городе признают, что без государственного финансирования решить ее комплексно сложно.

Над решением проблемы уже работает «Дом Воина». Там рассматривают возможность обустроить пространство для временного проживания защитников. Это может стать первым шагом к обеспечению крышей тех, кто ее потерял.

Куда обращаться ветеранам ВПЛ

Вопросы жилья, реабилитации и трудоустройства можно поднять в Управлении по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц Ивано-Франковска. Там принимают обращения и направляют в профильные службы и доступные программы.

В городе подчеркивают: реинтеграция зависит еще и от ежедневного взаимодействия - от общественного транспорта и больниц до ЦНАПов и работодателей, а не только от усилий профильных служб.

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