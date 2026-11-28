Наказом №357 Міноборони змінило порядок виключення загиблих зі списків особового складу, якщо смерть підтвердили після того, як військового вважали зниклим безвісти, полоненим або заручником.

Військовий облік в Україні зазнав змін. Міністерство оборони наказом №357 оновило правила виключення військовослужбовців зі списків особового складу, і це напряму стосується родин загиблих, які оформлюють пенсію та інші виплати.

Зміни набули чинності ще з 30 жовтня 2026 року. Вони стосуються ситуацій, коли людину спершу вважали зниклою безвісти, захопленою в полон або в заручники, а її загибель підтвердили пізніше.

Яку дату тепер вказує військова частина

У таких випадках загиблого виключають зі списків датою офіційної реєстрації смерті. У свідоцтві про смерть вона стоїть як дата складення актового запису.

Загальне правило для всіх інших випадків не змінилося: військового виключають зі списків частини наступного дня після смерті або загибелі.

Проблема, яку вирішує наказ, полягала в тому, що між фактичною загибеллю та її офіційним підтвердженням іноді минають місяці або навіть роки. Через різні дати в документах у родин виникали труднощі з оформленням пенсії.

Заступниця міністра оборони Любов Галан пояснила: раніше військових виключали наступного дня після дати з медичного свідоцтва. Але офіційна реєстрація смерті могла відбуватися задовго після фактичної загибелі, і від якої дати рахувати пільговий період для пенсії, було незрозуміло. «Тепер цих розбіжностей не буде», - сказала вона.

Що робити, якщо наказ видали раніше

Раніше видані накази автоматично не переглядаються. Якщо військового виключили зі списків до 30 жовтня 2026 року і родина не згодна із зазначеною датою, Міноборони радить звертатися до суду.

Перед зверненням варто звірити дату виключення зі списків із датою складення актового запису у свідоцтві про смерть. Якщо вони різняться і це створило труднощі під час оформлення пенсії чи допомоги, для консультації з юристом слід підготувати: свідоцтво про смерть, копію або витяг із наказу про виключення, а також письмові відповіді, які родина отримала під час оформлення виплат.

Раніше Politeka повідомляла, кому з жінок потрібно звернутися до ТЦК і який штраф загрожує.

Також Politeka повідомляла, з якими хворобами чоловіків виключають з реєстру.