Національний банк заявив, що самим лише блокуванням карток перемогти «дропів» неможливо - для цього потрібен ще окремий державний реєстр таких осіб. Розповідаємо, чому звичайний клієнт може потрапити під замороження рахунку і що тоді робити.

Блокування рахунків лишається однією з найгостріших проблем для клієнтів банків, і тепер Національний банк України пояснив, чому саме по собі заморожування карток не врятує від «дропів».

У НБУ заявили, що перемогти «дропів» шляхом блокування карток неможливо - для реального результату потрібен ще окремий реєстр таких осіб. Про таку позицію центробанку повідомляють Українські новини.

«Дроп» - це людина, яка за винагороду віддає свою банківську картку або рахунок у користування шахраям. Через її рахунок зловмисники переводять викрадені в інших людей гроші, і в полі фінмоніторингу такою карткою «світить» вже звичайна особа, а не справжній злочинець.

Проблема в тому, що банк бачить лише рух коштів по рахунку. Якщо операції виглядають підозріло, картку може бути заблоковано навіть у людини, яка нічого не порушувала, - так банки перестраховуються від фінмоніторингу та штрафів регулятора.

Що робити, якщо рахунок заморозили

Якщо банк заблокував картку або рахунок, головне - не панікувати і не створювати нові рахунки в тому самому банку. Це лише посилить підозру.

Як пояснити походження коштів

Найчастіше банк просить пояснити, звідки на рахунок прийшли гроші. Для цього підійдуть документи, які підтверджують легальність доходу: договір купівлі-продажу, довідка про зарплату, декларація, спадщина чи подарунок, а також виписки з інших банків.

Куди звертатися

Спершу зверніться до служби підтримки або у відділення свого банку і попросіть письмову причину блокування. Банк зобов'язаний пояснити, чому рахунок заморожено, і які документи прибрати підозру.

Якщо банк відмовляється пояснювати або тягне час, клієнт має право поскаржитися до Національного банку України через онлайн-форму на сайті bank.gov.ua - регулятор розглядає скарги на дії банків щодо рахунків.

Сам НБУ наголошує: щоб реально відсікти «дропів», банкам потрібен загальний державний реєстр таких осіб, якого поки що немає. Саме тому навіть посилене блокування карток не розв'язує проблему повністю, а законопослушні клієнти іноді опиняються між двох вогнів.

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