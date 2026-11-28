Национальный банк заявил, что одним только блокированием карт победить «дропов» невозможно - для этого нужен еще отдельный государственный реестр таких лиц. Рассказываем, почему обычный клиент может попасть под заморозку счета и что тогда делать.

Блокировка счетов остается одной из самых острых проблем для клиентов банков, и теперь Национальный банк Украины объяснил, почему само по себе замораживание карт не спасет от «дропов».

В НБУ заявили, что победить «дропов» путем блокирования карт невозможно - для реального результата нужен еще отдельный реестр таких лиц. О такой позиции центробанка сообщают Украинские новости.

«Дроп» - это человек, который за вознаграждение отдает свою банковскую карту или счет в пользование мошенникам. Через его счет злоумышленники переводят украденные у других людей деньги, и в поле финмониторинга такой картой «светит» уже обычный человек, а не настоящий преступник.

Проблема в том, что банк видит только движение средств по счету. Если операции выглядят подозрительно, карту могут заблокировать даже у человека, который ничего не нарушал, - так банки перестраховываются от финмониторинга и штрафов регулятора.

Что делать, если счет заморозили

Если банк заблокировал карту или счет, главное - не паниковать и не создавать новые счета в том же банке. Это только усилит подозрение.

Как объяснить происхождение средств

Чаще всего банк просит объяснить, откуда на счет пришли деньги. Для этого подойдут документы, подтверждающие легальность дохода: договор купли-продажи, справка о зарплате, декларация, наследство или подарок, а также выписки из других банков.

Куда обращаться

Сначала обратитесь в службу поддержки или в отделение своего банка и попросите письменную причину блокировки. Банк обязан объяснить, почему счет заморожен, и какие документы снимут подозрение.

Если банк отказывается объяснять или тянет время, клиент вправе пожаловаться в Национальный банк Украины через онлайн-форму на сайте bank.gov.ua - регулятор рассматривает жалобы на действия банков по счетам.

Сам НБУ подчеркивает: чтобы реально отсечь «дропов», банкам нужен общий государственный реестр таких лиц, которого пока нет. Именно поэтому даже усиленная блокировка карт не решает проблему полностью, а законопослушные клиенты иногда оказываются между двух огней.

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