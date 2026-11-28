Специалистка рассказала, какие формы имеет гендерно обусловленное насилие, с какого возраста стоит начинать разговор с ребенком и как вести себя, если он уже пострадал.

Гендерно обусловленное насилие часто не оставляет видимых следов, но может иметь серьезные психологические последствия для ребенка. О том, как его распознать и защитить от него детей, рассказала клиническая психологиня, травматерапевтка Надежда Волченская.

К 16-ти дням активизма против гендерно обусловленного насилия специалистка объяснила, что такое насилие направлено против человека из-за его пола, гендера или стереотипов. Оно основывается на неравенстве, дискриминации и злоупотреблении властью, а жертвами чаще становятся женщины и девушки, хотя парни также могут пострадать.

Какие формы имеет гендерно обусловленное насилие

Психологиня выделяет шесть основных форм. Физическое насилие - избиение, толкание, пощечины, ограничение свободы передвижения. Психологическое и эмоциональное - унижение, угрозы, манипуляции, контроль и изоляция от друзей.

Среди подростков это может звучать как: «Ты никому не нужен, кроме меня», «Если ты меня любишь, то дашь пароль от телефона» или «Ты сама виновата, что я так себя веду». Отдельно выделяют сексуальное насилие, экономическое (контроль над финансами) и цифровое - киберпреследование, вымогательство интимных фото, взлом аккаунтов.

«Требование постоянно отправлять геолокацию или фотографии, чтобы доказать, где находишься, может быть проявлением контроля, а не заботы», - объясняет Надежда Волченская. Насилие не всегда начинается с физической агрессии - иногда с контроля, унизительных шуток или нарушения границ.

Когда начинать разговор с ребенком

Конкретного возраста не существует, разговор стоит начинать с раннего детства и постепенно усложнять его содержание. В три-четыре года ребенок способен усвоить простые правила телесной автономии: его тело принадлежит только ему, он может отказаться от объятий даже с родственниками.

В младшем школьном возрасте можно обсуждать справедливость, стереотипы и буллинг. С подростками нужно прямо говорить о согласии, сексуальных домогательствах, контроле в романтических отношениях и насилии в цифровом пространстве.

Как провести разговор безопасно

Беседа не должна превращаться в лекцию о том, как девушкам избегать опасности. Лучше предложить подросткам разобрать реальные ситуации: нормально ли требовать пароль от телефона, являются ли ревность доказательством любви, что делать, если друг распространил чужое интимное фото.

Важно помнить, что в классе или дома могут быть дети, уже пережившие насилие. Поэтому стоит заранее сообщить тему разговора, установить правила безопасной коммуникации и не использовать шокирующие истории или реальные случаи с именами.

Что делать, если ребенок рассказал о насилии

Если ребенок сообщает о пережитом насилии, взрослый не должен начинать расследование или задавать уточняющие вопросы о подробностях. Нужно поблагодарить за доверие, сказать, что он не виноват и что ему верят, после чего привлечь специалистов по защите детей.

«Распознать насилие значительно труднее, если никто не объяснял тебе, что определенное поведение неприемлемо», - подытоживает психологиня. Поэтому важно дать ребенку эти знания до того, как он окажется в опасной ситуации.