Приказом №357 Минобороны изменило порядок исключения погибших из списков личного состава, если смерть подтвердили после того, как военного считали пропавшим без вести, пленным или заложником.

Воинский учет в Украине претерпел изменения. Министерство обороны приказом №357 обновило правила исключения военнослужащих из списков личного состава, и это напрямую касается семей погибших, которые оформляют пенсию и другие выплаты.

Изменения вступили в силу еще с 30 октября 2026 года. Они касаются ситуаций, когда человека сначала считали пропавшим без вести, захваченным в плен или в заложники, а его гибель подтвердили позже.

Какую дату теперь указывает воинская часть

В таких случаях погибшего исключают из списков датой официальной регистрации смерти. В свидетельстве о смерти она указана как дата составления актовой записи.

Общее правило для всех остальных случаев не изменилось: военного исключают из списков части на следующий день после смерти или гибели.

Проблема, которую решает приказ, заключалась в том, что между фактической гибелью и ее официальным подтверждением иногда проходят месяцы или даже годы. Из-за разных дат в документах у семей возникали трудности с оформлением пенсии.

Заместитель министра обороны Любовь Галан объяснила: раньше военных исключали на следующий день после даты из медицинского свидетельства. Но официальная регистрация смерти могла происходить задолго после фактической гибели, и от какой даты считать льготный период для пенсии, было непонятно. «Теперь этих расхождений не будет», - сказала она.

Что делать, если приказ издали раньше

Ранее изданные приказы автоматически не пересматриваются. Если военного исключили из списков до 30 октября 2026 года и семья не согласна с указанной датой, Минобороны советует обращаться в суд.

Перед обращением стоит сверить дату исключения из списков с датой составления актовой записи в свидетельстве о смерти. Если они различаются и это создало трудности при оформлении пенсии или помощи, для консультации с юристом следует подготовить: свидетельство о смерти, копию или выписку из приказа об исключении, а также письменные ответы, которые семья получила при оформлении выплат.

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