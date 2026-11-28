В начале декабря в Украине морозы усилятся до 14 градусов ночью, а днем будет от 0 до 6 градусов мороза.

Морозы в начале декабря в Украине усилятся до 8-14 градусов ночью, а днем столбики термометров покажут от 0 до 6 градусов мороза. Такой прогноз озвучила начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погоду в ближайшие дни будет определять мощный холодный антициклон, который движется в Украину из Балтики. Уже с понедельника, 30 ноября, днем он расположится над северными областями и вытеснит более теплую циклоническую систему, которая до сих пор влияла на юго-запад страны.

Давление заметно вырастет, станет больше прояснений, но будет преобладать холодный северо-восточный ветер. Температура начнет снижаться, а антициклон будет удерживать низкие показатели как минимум первые пять дней декабря.

Насколько сильными будут морозы

В конце ноября, с 28 по 30 число, ночью прогнозируют от 3 до 10 градусов мороза, а днем - от 0 до 6 ниже нуля в большинстве областей. В Карпатах ночью значительно холоднее: от -11 до -18 градусов.

Самые холодные ночи придутся на 1, 2 и 3 декабря. Именно тогда ночью по стране ожидают от 8 до 14 градусов мороза. Днем стабильно будет от 0 до 6 градусов мороза, и только на Закарпатье днем будет около 1-3 градусов тепла.

Будет ли снег

Снежный покров сохранится там, где сейчас идут осадки, - преимущественно в западных и центральных областях. А вот на севере и северо-востоке снега меньше: декабрь Украина встретит с морозами, но без достаточного количества снега.

В Карпатах и на Закарпатье снежный покров уже заметный. А в ночь с 27 на 28 ноября на юго-западе, в Прикарпатье, еще будет идти мокрый снег, местами с налипанием, а в большинстве западных и центральных областей на дорогах возможен гололед.

Что учесть на дорогах

Из-за гололеда водителям в западных и центральных областях стоит быть особенно осторожными. Ветер ожидают устойчивый, северо-восточный, умеренной силы. Только на побережье морей 28 и 29 ноября возможны локальные порывы до 15-20 метров в секунду.

Когда мороз ослабнет

Ослабление похолодания синоптики прогнозируют на 4-6 декабря. Тогда ночью будет от 0 до 6 градусов мороза, а днем - от 3 градусов мороза до 3 тепла. Исключение - восточные области: там температура и дальше будет держаться в минусах.

По словам Птухи, такая погода в основном в пределах нормы для начала зимы. Лишь отдельные ночи с показателями от -8 до -14 градусов могут быть немного ниже нормы, но это некритично.

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