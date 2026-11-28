На початку грудня в Україні морози посиляться до 14 градусів уночі, а вдень буде від 0 до 6 градусів морозу.

Морози на початку грудня в Україні посиляться до 8-14 градусів уночі, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 6 градусів морозу. Такий прогноз озвучила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погоду в найближчі дні визначатиме потужний холодний антициклон, який рухається до України з Балтики. Уже з понеділка, 30 листопада, вдень він розташується над північними областями й витіснить теплішу циклонічну систему, що досі впливала на південний захід країни.

Тиск відчутно зросте, стане більше прояснень, але переважатиме холодний північно-східний вітер. Температура почне знижуватися, а антициклон утримуватиме низькі показники як мінімум перші п'ять днів грудня.

Наскільки сильними будуть морози

Наприкінці листопада, з 28 по 30 число, вночі прогнозують від 3 до 10 градусів морозу, а вдень - від 0 до 6 нижче нуля в більшості областей. У Карпатах уночі значно холодніше: від -11 до -18 градусів.

Найхолодніші ночі припадуть на 1, 2 і 3 грудня. Саме тоді вночі по країні очікують від 8 до 14 градусів морозу. Удень стабільно триматиметься від 0 до 6 градусів морозу, і лише на Закарпатті вдень буде близько 1-3 градусів тепла.

Чи буде сніг

Сніговий покрив збережеться там, де зараз ідуть опади, - переважно в західних і центральних областях. А ось на півночі та північному сході снігу менше: грудень Україна зустріне з морозами, але без достатньої кількості снігу.

У Карпатах і на Закарпатті сніговий покрив уже помітний. А вночі з 27 на 28 листопада на південному заході, у Прикарпатті, ще йтиме мокрий сніг, місцями з налипанням, а в більшості західних і центральних областей на дорогах можлива ожеледиця.

Що врахувати на дорогах

Через ожеледицю водіям у західних і центральних областях варто бути особливо обережними. Вітер очікують стійкий, північно-східний, помірної сили. Лише на узбережжя морів 28 і 29 листопада можуть виходити локальні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Коли послабшає мороз

Ослаблення похолодання синоптики прогнозують на 4-6 грудня. Тоді вночі буде від 0 до 6 градусів морозу, а вдень - від 3 градусів морозу до 3 тепла. Виняток - східні області: там температура й надалі триматиметься в мінусах.

За словами Птухи, така погода переважно в межах норми для початку зими. Лише окремі ночі з показниками від -8 до -14 градусів можуть бути трохи нижчими за норму, але це не критично.

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