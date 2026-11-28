Вместе с имуществом наследники могут получить невыплаченные кредиты и коммунальные долги умершего. Однако ответственность ограничивается стоимостью унаследованного имущества, а от долгов можно отказаться полностью.

Наследство с долгами в Украине может стать неприятным сюрпризом: вместе с квартирой или домом на наследника переходят и финансовые обязательства умершего, которые не прекратились с его смертью.

По статье 1218 Гражданского кодекса Украины в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства. Это касается прежде всего задолженности по кредитам, займам и жилищно-коммунальным услугам.

Сколько придется платить

Главное правило: кредиторы не могут требовать от наследников больше, чем стоит полученное в наследство имущество. Если долг умершего составляет 100 тысяч гривен, а стоимость унаследованного имущества - 80 тысяч, наследник не обязан гасить оставшиеся 20 тысяч за счет собственных средств, пояснила адвокат Дина Дрыжакова.

Так наследник не рискует собственным имуществом: его ответственность заканчивается ровно там, где заканчивается стоимость того, что он получил.

Что происходит с недвижимостью, обремененной долгами

Наличие задолженности за коммунальные услуги само по себе не мешает унаследовать квартиру. Но поставщики услуг могут требовать погашения долга, в том числе через суд.

Если недвижимость находится в ипотеке, переход права собственности к наследнику обременение не отменяет. При наличии законных оснований кредитор может инициировать обращение взыскания на предмет ипотеки. При принудительной продаже недвижимости полученные средства идут на погашение долга, а остаток возвращают владельцу.

Как отказаться от наследования долгов

Законодательство не позволяет принять имущество наследодателя, одновременно отказавшись от его долгов. То есть забрать квартиру без долгов не получится.

Единственный способ избежать перехода обязательств - полностью отказаться от принятия наследства. Для этого нужно подать заявление нотариусу в пределах шестимесячного срока принятия наследства.

Что стоит сделать перед принятием наследства

Выяснить реальный размер задолженности наследодателя.

Проверить наличие обременений на недвижимость.

Оценить стоимость имущества, которое переходит в наследство.

Отказ от наследства по статье 1273 ГК Украины является безусловным и безоговорочным. Это означает, что вместе с долговыми обязательствами лицо отказывается и от права на наследственное имущество.

Ранее Politeka сообщала, когда кредитор теряет право на взыскание долгов в наследство.