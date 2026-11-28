Разом із майном спадкоємці можуть отримати несплачені кредити та комунальні борги померлого. Однак відповідальність обмежується вартістю успадкованого майна, а від боргів можна відмовитися повністю.

Спадщина з боргами в Україні може стати неприємним сюрпризом: разом із квартирою чи будинком на спадкоємця переходять і фінансові зобов'язання померлого, які не припинилися з його смертю.

За статтею 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини. Це стосується насамперед заборгованості за кредитами, позиками та житлово-комунальними послугами.

Скільки доведеться платити

Головне правило: кредитори не можуть вимагати від спадкоємців більше, ніж коштує отримане у спадщину майно. Якщо борг померлого становить 100 тисяч гривень, а вартість успадкованого майна - 80 тисяч, спадкоємець не зобов'язаний гасити решту 20 тисяч за рахунок власних коштів, пояснила адвокат Діна Дрижакова.

Так спадкоємець не ризикує власним майном: його відповідальність закінчується рівно там, де закінчується вартість того, що він отримав.

Що відбувається з нерухомістю, обтяженою боргами

Наявність заборгованості за комунальні послуги сама по собі не заважає успадкувати квартиру. Але постачальники послуг можуть вимагати погашення боргу, зокрема через суд.

Якщо нерухомість перебуває в іпотеці, перехід права власності до спадкоємця обтяження не скасовує. За наявності законних підстав кредитор може ініціювати звернення стягнення на предмет іпотеки. При примусовому продажу нерухомості отримані кошти йдуть на погашення боргу, а залишок повертають власнику.

Як відмовитися від успадкування боргів

Законодавство не дозволяє прийняти майно спадкодавця, одночасно відмовившись від його боргів. Тобто забрати квартиру без боргів не вийде.

Єдиний спосіб уникнути переходу зобов'язань - повністю відмовитися від прийняття спадщини. Для цього потрібно подати заяву нотаріусу в межах шестимісячного строку прийняття спадщини.

Що варто зробити перед прийняттям спадщини

З'ясувати реальний розмір заборгованості спадкодавця.

Перевірити наявність обтяжень на нерухомість.

Оцінити вартість майна, яке переходить у спадщину.

Відмова від спадщини за статтею 1273 ЦК України є безумовною та беззастережною. Це означає, що разом із борговими зобов'язаннями особа відмовляється і від права на спадкове майно.

Раніше Politeka повідомляла, коли кредитор втрачає право на стягнення боргів у спадщину.