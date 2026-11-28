У грудні 2026 року Ощадбанк лишає базове обслуговування пенсійних карток безкоштовним, а пенсії нараховуватимуться без комісій. Водночас з 10 грудня набувають чинності нові тарифи на окремі операції.

Тарифи Ощадбанку для пенсіонерів у грудні переважно лишаються без змін: базове обслуговування карток для виплат і надалі безкоштовне, а пенсії зараховуватимуться без жодних комісій.

Про нові тарифи повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію, оприлюднену на порталі державного Ощадбанку. У грудні 2026 року діятимуть такі умови на послуги та операції:

оформлення й обслуговування карток - безкоштовно;

зарахування пенсій і соціальних виплат - 0 грн;

зняття готівки в банкоматах і касах Ощадбанку - 0 грн;

зняття в банкоматах інших банків - 0 грн, але лише до 10 000 грн на місяць, понад ліміт - 1% від суми плюс 5 грн;

поповнення картки у мережі Ощадбанку - 0 грн (якщо є картка), за номером без картки - 1%;

оплата комуналки у мобільному застосунку - 0 грн;

перекази на картки інших банків через застосунок - 0,5% від суми, на картку Ощаду за номером телефону - 3 грн;

SMS-повідомлення - 15 грн на місяць, Viber - 10 грн на місяць.

Головний нюанс, який варто запам'ятати, - безкоштовне зняття готівки в чужих банкоматах обмежене 10 000 грн на місяць. Якщо зняти більше, доведеться заплатити 1% плюс 5 грн за операцію. Тому вигідніше знімати гроші у власних банкоматах Ощадбанку або не перевищувати місячний ліміт.

З 10 грудня в банку з'являться нові послуги та тарифи. Зокрема, запрацює поштова доставка платіжних карток: певний час вона буде безкоштовною, а згодом за доставку Україною візьмуть 80 грн, у країни мережі поштового оператора - 500 грн, в інші країни світу - 1 000 грн.

Також з 10 грудня почне діяти комісія за розрахунки в категорії розваг і лотерей (MCC 7995): за власні кошти в Україні спишуть 1% від суми, за кордоном - 2%. Картки, термін дії яких сплив під час воєнного стану, працюватимуть до кінця місяця.

Вигідний депозит для пенсіонерів

Для пенсіонерів і надалі доступна програма «Мій пенсійний депозит». Мінімальний вклад - від 1 000 грн (або від 100 доларів чи євро), поповнювати можна від 200 грн.

Базова ставка у гривні: 11,5% річних на 3 місяці, 12% на 6, 24 або 36 місяців і 12,5% на 12 місяців. За онлайн-оформлення у застосунку додадуть 0,25%, ще 0,25% - за автопролонгацію.

Що варто зробити клієнту

Щоб не платити зайвого, знімайте готівку у банкоматах Ощадбанку або стежте за місячним лімітом у 10 000 грн. Перекази на інші банки вигідніше робити там, де комісія фіксована, а за комуналку платити через мобільний застосунок - там нульова комісія.

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