Из-за просроченной поверки счетчиков газа, воды или света людям нередко начисляют большие долги по средним показателям. Юристы объяснили, в каких случаях такие суммы удается отменить и как правильно оспорить начисления.

Долги за коммуналку из-за просроченной поверки счетчика можно отменить, опираясь на закон и практику Верховного Суда. Об этом сообщили во Всеукраинской общественной организации «Ассоциация плательщиков налогов Украины».

В платежках за газ, воду или электроэнергию большие суммы обычно появляются, когда истекает срок поверки счетчика. Поставщик перестает учитывать реальные показания и начинает считать плату по средним показателям или нормам потребления.

Кто оплачивает поверку счетчиков

Кто должен следить за прибором и оплачивать его проверку, зависит от конкретной услуги.

Для газа и электроэнергии периодическую поверку, обслуживание, демонтаж и монтаж счетчиков оплачивают поставщики, ведь эти расходы уже заложены в тариф. Контролировать сроки должны сами компании.

А вот поверку квартирных счетчиков воды и тепла либо покрывает абонентская плата (если это прописано в договоре), либо ее оплачивает владелец жилья. Здесь все зависит от условий конкретного договора.

Что говорит Верховный Суд

В ассоциации привели два дела, где людям удалось отменить начисления по нормам из-за просроченной поверки счетчиков воды. В июле 2019 года в деле №235/499/17 против КП «Покровскводоканал» Верховный Суд встал на сторону потребителя.

Судьи объяснили: если поставщик не провел плановую поверку, он не имеет права игнорировать реальные показания счетчика и создавать человеку финансовые проблемы.

Похожее решение приняли и в апреле 2020 года в деле №521/6670/18 против компании «Инфоксводоканал». Суд отменил начисления по нормам и обязал водоканал сделать перерасчет по реальным показаниям.

Как оспорить лишние начисления

В АППУ советуют общаться с поставщиком только письменно и предлагают такой алгоритм.

Первый шаг - пройти поверку и подать претензию. Для счетчика воды следует заказать официальную поверку, а по газу или свету - написать поставщику заявление на ее проведение.

Если прибор признали исправным, к письменной претензии прикладывают копию документа о поверке и фото счетчика с целыми пломбами. В заявлении требуют отменить лишние начисления и пересчитать плату по реальным показаниям. Документ нужно официально зарегистрировать или отправить заказным письмом.

Второй шаг - пожаловаться в контролирующие органы. Если поставщик молчит или отказывает, жалобу подают в НКРЕКП (по газу, электроэнергии и централизованному водоснабжению) или в Госпродпотребслужбу из-за нарушения прав потребителей.

Третий шаг - бесплатная правовая помощь. Если компания не хочет пересматривать суммы или уже подала в суд, можно проконсультироваться по номеру 0 800 213 103. Пенсионеры и малообеспеченные граждане имеют право на бесплатных юристов.

Что будет, если долг не платить

Постановление Кабинета Министров №206 запрещает начислять штрафы и пеню за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также прекращать их предоставление из-за долгов на территориях активных или возможных боевых действий и временной оккупации.

В то же время игнорировать долг опасно. Единственное жилье потребителя могут продать из-за задолженности за коммуналку, если сумма неуплаты превышает 430 тысяч гривен.

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