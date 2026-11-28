Если мужчина после свадьбы взял фамилию жены и не сообщил об этом в ТЦК, ему грозит штраф от 17 000 гривен. Объясняем, в какой срок нужно обновить военный билет и как сделать это правильно.

Воинский учет после смены фамилии - обязанность, которую нельзя откладывать. Сменил паспорт после брака, переезда или учебы - в течение семи дней сообщи в территориальный центр комплектования, иначе грозит протокол.

О ситуации, когда мужчина взял фамилию жены и вовремя не сообщил в ТЦК, рассказала Судебно-юридическая газета. В публикации объяснили, когда в таком случае наступает ответственность и как правильно обновить военный билет.

Правило простое. Военнообязанный имеет семь суток, чтобы уведомить центр комплектования об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, образования, семейного положения или места работы. Если срок пропущен - это уже нарушение правил воинского учета.

Штраф за такое нарушение в период военного положения составляет от 17 000 до 25 500 гривен. Повторное нарушение в течение года обойдется значительно дороже.

Что нужно знать об обновлении данных

Не все изменения оформляются одинаково. Контактный номер, электронную почту и актуальное место жительства можно исправить онлайн в приложении «Резерв+». А вот смену фамилии в военно-учетном документе дистанционно не внесут.

После того как в паспорте появилась новая фамилия, нужно лично обратиться в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или фактического проживания.

Какие документы взять с собой

паспорт гражданина Украины с новой фамилией;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

военный билет или временное удостоверение;

свидетельство о браке как основание смены фамилии.

В ТЦК внесут изменения в военно-учетный документ и сделают соответствующую отметку. После этого данные в электронном реестре «Оберіг» станут актуальными, и расхождений с паспортом не будет.

Что будет, если проигнорировать

Просрочка семидневного срока - самостоятельное основание для административной ответственности. То есть протокол могут составить даже из-за того, что человек просто не успел явиться, а не только за неявку по повестке.

Обновить данные лучше сразу после того, как получен новый паспорт. Так удастся избежать и штрафа, и проблем во время проверки документов на улице или на блокпосту.

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