Якщо чоловік після одруження взяв прізвище дружини і не повідомив про це ТЦК, йому загрожує штраф від 17 000 гривень. Пояснюємо, в який строк треба оновити військовий квиток і як зробити це правильно.

Військовий облік після зміни прізвища - це обов'язок, який не можна відкладати. Змінив паспорт після шлюбу, переїзду чи навчання - протягом семи днів повідом територіальний центр комплектування, інакше загрожує протокол.

Про ситуацію, коли чоловік узяв прізвище дружини та вчасно не повідомив ТЦК, розповіла Судово-юридична газета. У публікації пояснили, коли в такому разі настає відповідальність і як правильно оновити військовий квиток.

Правило просте. Військовозобов'язаний має сім діб, щоб сповістити центр комплектування про зміну прізвища, імені, по батькові, місця проживання, освіти, сімейного стану чи місця роботи. Якщо строк пропущено - це вже порушення правил військового обліку.

Штраф за таке порушення в період воєнного стану становить від 17 000 до 25 500 гривень. Повторне порушення протягом року обійдеться значно дорожче.

Що треба знати про оновлення даних

Не всі зміни однаково оформлюються. Контактний номер, електронну пошту та актуальне місце проживання можна виправити онлайн у застосунку «Резерв+». А от зміну прізвища у військово-обліковому документі дистанційно не внесуть.

Після того як у паспорті з'явилося нове прізвище, треба особисто звернутися до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи фактичного проживання.

Які документи взяти із собою

паспорт громадянина України з новим прізвищем;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

свідоцтво про шлюб як підставу зміни прізвища.

У ТЦК внесуть зміни до військово-облікового документа та зроблять відповідну відмітку. Після цього дані в електронному реєстрі «Оберіг» стануть актуальними і розбіжностей із паспортом не буде.

Що буде, якщо проігнорувати

Прострочення семиденного строку - самостійна підстава для адміністративної відповідальності. Тобто протокол можуть скласти навіть через те, що людина просто не встигла з'явитися, а не лише за неявку за повісткою.

Оновити дані краще одразу після того, як отримали новий паспорт. Так вдасться уникнути і штрафу, і проблем під час перевірки документів на вулиці чи на блокпосту.

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