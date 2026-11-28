Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 29 ноября по 5 декабря обещает устойчивые морозы: днем воздух прогреется максимум до 0°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -7°, осадков синоптики не прогнозируют.

Синоптики уже предупреждали о морозах на Днепропетровщине на прошлой неделе, а новый прогноз показывает, что холодная погода с ночной температурой до -7° удержится и на этой неделе, с 29 ноября по 5 декабря.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днем в Днепропетровской области удержится морозная погода от -4° до 0°, а ночью температура будет опускаться до -7°.

В воскресенье, 29 ноября, днем ожидается -2°, а ночью -4°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, мороз усилится: днем термометры покажут -4°, ночью -6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, воздух прогреется лишь до -3° днем, а ночью похолодает до -6°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

В среду, 2 декабря, днем столбики термометров будут подниматься до -1°, а ночью опустятся до -7°. Облачность переменная, без осадков.

В четверг, 3 декабря, ожидается самый теплый день недели: днем 0°, ночью -7°. Облачно с прояснениями, осадков не будет.

В пятницу, 4 декабря, днем температура удержится на отметке 0°, а ночью потеплеет до -4°. Небо малооблачное, без осадков.

В субботу, 5 декабря, днем похолодает до -2°, а ночью до -7°. Облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 3 декабря, с температурой 0° днем, а самым холодным - понедельник, 30 ноября, когда днем ожидается -4°. Перепад дневных температур за неделю составляет 4°, осадков в течение всего периода не прогнозируют.

Из-за устойчивых морозов синоптики советуют жителям Днепропетровской области одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Стоит избегать длительного пребывания на улице в ночные часы, когда температура опускается до -7°, и позаботиться об утеплении окон и дверей дома.

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