Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 29 листопада по 5 грудня обіцяє стійкі морози: вдень повітря прогріється максимум до 0°, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -7°, опадів синоптики не прогнозують.

Синоптики вже попереджали про морози на Дніпропетровщині минулого тижня, а новий прогноз показує, що холодна погода з нічною температурою до -7° утримається і цього тижня, з 29 листопада по 5 грудня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Дніпропетровській області утримається морозна погода від -4° до 0°, а вночі температура опускатиметься до -7°.

У неділю, 29 листопада, вдень очікується -2°, а вночі -4°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, мороз посилиться: вдень термометри покажуть -4°, вночі -6°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 1 грудня, повітря прогріється лише до -3° вдень, а вночі похолодає до -6°. Небо малохмарне, опадів не передбачається.

У середу, 2 грудня, вдень стовпчики термометрів підніматимуться до -1°, а вночі опустяться до -7°. Хмарність мінлива, без опадів.

У четвер, 3 грудня, очікується найтепліший день тижня: вдень 0°, вночі -7°. Хмарно з проясненнями, опадів не буде.

У п'ятницю, 4 грудня, вдень температура утримається на позначці 0°, а вночі потеплішає до -4°. Небо малохмарне, без опадів.

У суботу, 5 грудня, вдень похолодає до -2°, а вночі до -7°. Хмарно з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 3 грудня, з температурою 0° вдень, а найхолоднішим - понеділок, 30 листопада, коли вдень очікується -4°. Перепад денних температур за тиждень становить 4°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Через стійкі морози синоптики радять мешканцям Дніпропетровської області вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. Варто уникати тривалого перебування на вулиці в нічні години, коли температура опускається до -7°, і подбати про утеплення вікон і дверей удома.

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