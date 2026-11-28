Субсидія на електроопалення зберігається навіть після того, як родина відмовилася від центрального опалення і встановила електричне обладнання. Але підвищені витрати на електроенергію Пенсійний фонд автоматично не врахує - щоб отримувати більшу допомогу на обігрів, субсидію доведеться переоформити.
Щойно теплопостачальна компанія повідомить Пенсійний фонд про відключення квартири від центрального опалення, розмір субсидії перерахують. У допомогу увійдуть лише ті комунальні послуги, якими сім'я реально продовжує користуватися.
А ось для призначення субсидії саме на електроопалення треба подати нову заяву і декларацію про доходи. Без цього держава платитиме за звичайними нормами споживання, а не за підвищеними, потрібними для обігріву житла.
Коли Пенсійний фонд може відмовити
Перехід на електроопалення має бути оформлений офіційно. Для цього знадобиться дозвіл спеціальної комісії, акт про відключення від централізованого опалення, а також проєкт і внесені «Обленерго» зміни до паспорта точки розподілу електроенергії.
Якщо власник встановив електроопалення самовільно, субсидію за підвищеними нормами споживання електроенергії не призначать. Пенсійний фонд спершу перевірить, чи все оформлено правильно, і лише після цього врахує додаткові обсяги електрики, потрібні для обігріву.
Чи можна отримувати субсидію на два види опалення
Така можливість є у мешканців багатоквартирних будинків. Навіть після відключення квартири від центрального опалення власнику можуть нараховувати плату за обігрів місць загального користування. Тоді Пенсійний фонд може призначити субсидію одразу на два види опалення - електричне у квартирі та централізоване у місцях загального користування.
Куди звертатися для переоформлення субсидії
Подати нову заяву та декларацію можна кількома способами:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- через ЦНАП;
- через уповноважених представників місцевої ради;
- через портал «Дія»;
- поштою.
Якщо виникли питання щодо оформлення допомоги, можна зателефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753.
Розмір субсидії залежить і від доходів сім'ї. Пенсійний фонд враховує зарплати, пенсії, стипендії, соціальні виплати та інші надходження за розрахункові періоди. Що більше заробляє родина, то вищим буде її обов'язковий платіж і меншою державна допомога.
Раніше Politeka повідомляла, субсидія на опалення в Україні: у ПФУ розповіли, до якого числа подати заяву.
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