Перехід із центрального опалення на електричне зберігає право на житлову субсидію, проте розмір допомоги перерахують. Щоб отримувати субсидію саме на електроопалення, доведеться подати нову заяву та декларацію про доходи.

Субсидія на електроопалення зберігається навіть після того, як родина відмовилася від центрального опалення і встановила електричне обладнання. Але підвищені витрати на електроенергію Пенсійний фонд автоматично не врахує - щоб отримувати більшу допомогу на обігрів, субсидію доведеться переоформити.

Щойно теплопостачальна компанія повідомить Пенсійний фонд про відключення квартири від центрального опалення, розмір субсидії перерахують. У допомогу увійдуть лише ті комунальні послуги, якими сім'я реально продовжує користуватися.

А ось для призначення субсидії саме на електроопалення треба подати нову заяву і декларацію про доходи. Без цього держава платитиме за звичайними нормами споживання, а не за підвищеними, потрібними для обігріву житла.

Коли Пенсійний фонд може відмовити

Перехід на електроопалення має бути оформлений офіційно. Для цього знадобиться дозвіл спеціальної комісії, акт про відключення від централізованого опалення, а також проєкт і внесені «Обленерго» зміни до паспорта точки розподілу електроенергії.

Якщо власник встановив електроопалення самовільно, субсидію за підвищеними нормами споживання електроенергії не призначать. Пенсійний фонд спершу перевірить, чи все оформлено правильно, і лише після цього врахує додаткові обсяги електрики, потрібні для обігріву.

Чи можна отримувати субсидію на два види опалення

Така можливість є у мешканців багатоквартирних будинків. Навіть після відключення квартири від центрального опалення власнику можуть нараховувати плату за обігрів місць загального користування. Тоді Пенсійний фонд може призначити субсидію одразу на два види опалення - електричне у квартирі та централізоване у місцях загального користування.

Куди звертатися для переоформлення субсидії

Подати нову заяву та декларацію можна кількома способами:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП;

через уповноважених представників місцевої ради;

через портал «Дія»;

поштою.

Якщо виникли питання щодо оформлення допомоги, можна зателефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду за номером 0 800 503 753.

Розмір субсидії залежить і від доходів сім'ї. Пенсійний фонд враховує зарплати, пенсії, стипендії, соціальні виплати та інші надходження за розрахункові періоди. Що більше заробляє родина, то вищим буде її обов'язковий платіж і меншою державна допомога.

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