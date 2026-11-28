Переход с центрального отопления на электрическое сохраняет право на жилищную субсидию, однако размер помощи пересчитают. Чтобы получать субсидию именно на электроотопление, придется подать новое заявление и декларацию о доходах.

Субсидия на электроотопление сохраняется даже после того, как семья отказалась от центрального отопления и установила электрическое оборудование. Но повышенные расходы на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически не учтет - чтобы получать большую помощь на обогрев, субсидию придется переоформить.

Как только теплоснабжающая компания сообщит Пенсионный фонд об отключении квартиры от центрального отопления, размер субсидии пересчитают. В помощь войдут только те коммунальные услуги, которыми семья реально продолжает пользоваться.

А вот для назначения субсидии именно на электроотопление нужно подать новое заявление и декларацию о доходах. Без этого государство будет платить по обычным нормам потребления, а не по повышенным, нужным для обогрева жилья.

Когда Пенсионный фонд может отказать

Переход на электроотопление должен быть оформлен официально. Для этого понадобится разрешение специальной комиссии, акт об отключении от централизованного отопления, а также проект и внесенные «Облэнерго» изменения в паспорт точки распределения электроэнергии.

Если владелец установил электроотопление самовольно, субсидию по повышенным нормам потребления электроэнергии не назначат. Пенсионный фонд сначала проверит, все ли оформлено правильно, и только после этого учтет дополнительные объемы электричества, нужные для обогрева.

Можно ли получать субсидию на два вида отопления

Такая возможность есть у жителей многоквартирных домов. Даже после отключения квартиры от центрального отопления владельцу могут начислять плату за обогрев мест общего пользования. Тогда Пенсионный фонд может назначить субсидию сразу на два вида отопления - электрическое в квартире и централизованное в местах общего пользования.

Куда обращаться для переоформления субсидии

Подать новое заявление и декларацию можно несколькими способами:

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦНАП;

через уполномоченных представителей местного совета;

через портал «Дія»;

по почте.

Если возникли вопросы по оформлению помощи, можно позвонить на горячую линию Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753.

Размер субсидии зависит и от доходов семьи. Пенсионный фонд учитывает зарплаты, пенсии, стипендии, социальные выплаты и другие поступления за расчетные периоды. Чем больше зарабатывает семья, тем выше будет ее обязательный платеж и меньше государственная помощь.

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