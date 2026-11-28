В воскресенье, 29 ноября, звёзды советуют большинству знаков остановиться, прислушаться к себе и честно ответить, что уже не работает, а что, наоборот, готово заработать на полную.

Воскресенье 29 ноября станет днём подведения итогов: кто-то наконец почувствует прилив сил после долгого затишья, а кому-то придётся признать, что определённый этап пора закрыть. Прогноз на этот день обнародовало издание Horoscope.com, и, по его наблюдениям, энергетика дня особенно благоприятствует честности с собой — в вопросах работы, отношений и самочувствия.

Овен

Последние месяцы вы будто готовились к старту — набирались сил, обдумывали планы, сдерживали нетерпение. Сегодня почувствуете, что момент почти настал: стратегия есть, цель понятна, ресурсы наготове. Осталось доделать несколько мелочей, а затем смело двигаться вперёд. Собирайте силы — действие уже на пороге.

Телец

Если в последнее время чувствуете усталость и раздражительность — это нормально, ведь несколько месяцев вы работали на износ. Стоит спросить себя: хотите ли и дальше держать такой темп? Амбиции это хорошо, но не ценой истощения. Будьте мудры к себе: дайте телу отдых, прежде чем оно само заставит вас остановиться.

Близнецы

Удачный момент, чтобы взглянуть на жизнь под другим углом. Как художник, слишком долго смотревший на одно полотно, вам стоит отойти на шаг назад: встретиться с людьми, куда-то съездить, сходить в театр, проветрить голову. Вам это редко даётся легко, но не колебайтесь — позже поймёте, что это было лучшее решение.

Рак

Настал момент выйти из отношений или обязательств, которые уже изжили себя. Будет нелегко, но необходимо. И в работе, и в личной жизни вы слишком долго медлите разорвать неприятную ситуацию — боитесь обидеть кого-то или вызвать гнев. Но на самом деле вы больше вредите себе. Пора придать больше веса собственным потребностям и идти своим путём.

Лев

Несколько дней назад вы рванули вперёд и за короткое время добились немалого прогресса. Но теперь сомнения подтачивают вашу энергию. Оглядываясь на события последних дней, можно признать: вы действовали несколько опрометчиво в погоне за целью. Не сдавайтесь — просто пересмотрите стратегию и двигайтесь дальше взвешеннее.

Дева

Сегодня мысли о личной жизни могут преследовать вас больше обычного. Возможно, вас интригует идея исследовать какие-то скрытые грани отношений, но вы не знаете, как об этом заговорить с партнёром. А может, вы всё ещё проверяете почву, ожидая уверенности в собственных чувствах. В любом случае сегодня вы можете наконец решиться на шаг.

Весы

Сегодня как никогда сильно хочется вырваться из рутины — новых впечатлений, лиц, мест. В то же время вы прекрасно понимаете, что желания придётся согласовывать с рабочими или домашними обязанностями. Легко не будет, но стоит довериться собственной изобретательности — она подскажет способ мирно уладить этот внутренний конфликт.

Скорпион

Наконец наступает облегчение: мелкие недомогания, изводившие вас в последнее время, постепенно отступают, и физическая энергия возвращается. Однако если переусердствуете с нагрузкой или удовольствиями, силы снова могут резко упасть. Главный урок дня — умеренность, особенно сейчас. Не перегибайте палку.

Стрелец

Чувствуете себя немного подавленным? Это вполне возможно, учитывая эмоциональные бури последнего времени — на восстановление после них всегда нужно время. На самом деле изматывает не сама работа, а тревоги о будущем. Позвольте себе сегодня передышку: уделите время отдыху и восстановлению сил.

Козерог

Атмосфера дома сегодня может быть напряжённой. Возможно, вы решились высказать мнение, идущее вразрез с чужой позицией. Как бы то ни было, уверенность в себе сейчас сильнее обычного — так что можно высказать то, что долго держали при себе. Главное — делайте это мягко, особенно когда речь идёт о семье.

Водолей

Похоже, ваша чувствительность слегка конфликтует с вашими действиями. Вы по-прежнему делаете то, что планировали, но сердце к этому уже не лежит. Не стоит долго искать причину — просто вы много работали и много думали в последнее время. Предел достигнут, и настало время дать себе настоящий отдых.

Рыбы

Возможно, в последнее время вы то слишком тратили, то слишком экономили деньги. Очевидно, что баланс стоит восстановить, если хотите чувствовать удовлетворение, а не постоянную фрустрацию. Любопытно, что вы будто потеряли контакт с собственным телом — хотя именно в теле, а не в голове, вы в итоге найдёте внутреннее равновесие.